Ehemalige Wohnheime der IHK Berlin Hochhäuser in Westend nach langem Leerstand abgerissen

Jetzt erinnert nichts mehr an die zwei Hochhäuser an der Reichsstraße / Ecke Spandauer Damm in Westend, die seit den 1960er Jahren als Wohnheim der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Berliner Arbeitskräfte gedient hatten. Die Zimmer wurden befristet an Auszubildende, Handwerkerinnen und Handwerker, Studierende oder Geflüchtete mit einem Aufenthaltstitel vermietet. Zuletzt standen die Türme mit acht und 13 Etagen allerdings jahrelang leer.