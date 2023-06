Ehemaliges DT64-Gebäude An der Nalepastraße entsteht der „Funkytown Campus“

„Deutschlandtreffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR – Sonderstudio Deutschlandtreffen“ tönte es am 15. Mai 1964, begleitet von Fanfarenklängen, aus den Radiogeräten in Berlin. Nach 1950 und 1954 hatte die FDJ die Veranstaltung zu Pfingsten 1964 zum dritten Mal organisiert. Durch den Mauerbau drei Jahre zuvor nahmen diesmal zwar deutlich weniger Besucher:innen teil; zum ersten Mal begleitete dafür ein eigens ins Leben gerufenes Radioprogramm das Fest: Das „Sonderstudio DT64“ sendete 99 Stunden am Stück aus dem Funkhaus an der Nalepastraße.