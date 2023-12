Ehrenamtliche Begleiter für Hospizarbeit gesucht Der Umgang mit Sterbenden sollte geübt sein

Es kann ein Gespräch im Garten, ein Ständchen am Klavier oder gemeinsames Essen am Bettrand sein: Für die Gäste und Betreute des Diakonie Hospizes Wannsee spielen ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter eine wichtige Rolle. Sie bringen Leben in die Wohnung, ins Krankenzimmer oder ins Hospiz. Menschen zum Austausch zu haben, ist ein Luxus – erst recht für sterbende und schwer kranke Menschen. Doch es kann für die Ehrenamtlichen eine Herausforderung sein, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten. Das weiß auch das Hospiz-Team und bietet deshalb für angehende Begleiterinnen und Begleiter einen Vorbereitungskurs an – dabei steht auch der Umgang mit Angehörigen und Freunden auf dem Programm.

Wir machen Erfahrungen in dieser Welt und lernen bis zum Schluss. Sabine Grössel, ehrenamtliche Mitarbeiterin

„Der Kurs vermittelt das Rüstzeug für diese anspruchsvolle und bereichernde Aufgabe“, schreibt Öffentlichkeitsarbeiterin Jenny Jörgensen dem Tagesspiegel. Auf der Hospiz-Website beschreibt Sabine Grössel, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, ihre Erfahrungen so: „Ob ein Pony am Bett zu Besuch ist, ein Bild zu malen, neue Menschen kennenzulernen, den Klang einer Klangschale zu hören und am Körper zu spüren – wir machen Erfahrungen in dieser Welt und lernen bis zum Schluss.“

100 Unterrichtseinheiten umfasst der Kurs. Nach dem Auftakttreffen Anfang Februar findet eine Blockwoche statt; im März steht ein Intensiv-Wochenende auf dem Programm. Dann folgen noch zehn Abendtermine. Wichtig zu wissen: Die Blockwoche ist als Bildungszeit anerkannt.

Der Kurs beginnt am Freitag, 2. Februar 2024, 16 Uhr. Schulungsort ist die Immanuel Albertinen Diakonie (Am Kleinen Wannsee 5A, Festsaal im Haus A). Für Fragen stehen die Koordinatorinnen Katrin Schmökel und Sandra Hemmerling unter der Telefonnummer (030) 805 05 723 oder per E-Mail an hpbd@diakonie-hospiz-wannsee.de bereit. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt über die Website diakonie-hospiz-wannsee.de.