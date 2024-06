Ein Dorf kämpft für eine Straßenquerung „Schon Großmutter wollte hier mehr Sicherheit“

Seit zehn Jahren wird in Berlin-Gatow eine Querungshilfe für Fußgänger gewünscht. Denn: Da rollt im Berufsverkehr alle vier Sekunden ein Fahrzeug lang. Die Ecke ist nicht so wichtig wie die 5th Avenue in New York, aber doch relevant für den Berliner 3600-Leute-Ortsteil.

Im Osten geht’s zur Badestelle und zum Spielplatz an der Havel. Im Westen geht es zum Kinderdorf, zur Grundschule, zum SC Gatow, zum Bauernhof. Mittendrin: die Straße Alt-Gatow. Am Mittwoch landet der Fall im Rathaus von Berlin-Spandau auf dem Tisch.