Ein echter Schulanfang 70 Kinder besuchen jetzt die neue Grundschule in Schöneberg

Ein Raum ganz in Weiß: In Reih und Glied weiße Tische und weiße Stühle, weiße Tafel, weißer Boden, weiße Wände. Beinahe steril. So also sieht ein nigelnagelneues Klassenzimmer aus, das noch nie von Schülerinnen und Schülern betreten und in Besitz genommen wird. Sobald auch dort gelernt wird, wird es die ersten Farbtupfer schnell geben. Das kann man in den Nachbarräumen schon sehen.