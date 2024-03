Ein Schulleiter für Hertha BSC? „Ich habe gar nicht vor, kurzfristig zu gehen“

Geht ein Spandauer Schulleiter zu Hertha BSC? Als neuer Chef der Jugendakademie? So stand’s neulich nebenbei in der „Bild“, und nicht nur im Rathaus Spandau um Schulstadträtin Carola Brückner, SPD, wurde kurz geschluckt. Denn: Gute Lehrkräfte lässt niemand gerne in Berlin-Spandau gehen, auch nicht temporär und schon gar nicht als Schulleiter („Man hört nur Gutes über den“). Denn Stefan Meisel, 39, genießt an der Mary-Poppins-Grundschule am Glienicker See einen guten Ruf und auch weit über Kladow hinaus. Aber eben nicht nur in der Bildungslandschaft.