Ein Spielplatz für alle Generationen in Berlin-Zehlendorf Doch noch ist der neue Motorik-Parcours abgesperrt

Seit Oktober trennt ein Bauzaun den „Generationen“-Spielplatz im Zehlendorfer Gemeindewäldchen in zwei Teile: Der, von der Potsdamer Straße betrachtet, linke Teil des Spielplatzes ist abgesperrt – hier befindet sich der Bewegungs-Parcours für Spielende aller Generationen. Der schattige und feuchte Standort habe den Spielgeräten aus Holz über die Jahre zugesetzt, erläutert Grünflächen-Stadtrat Urban Aykal (Grüne). Deshalb seien Geräte abgebaut oder gesperrt gewesen, die „Nutzung als Motorik-Parcours war nicht mehr gegeben“.

Für etwa 90.000 Euro ist der Mehr-Generationen-Bereich jetzt erneuert worden. Das Geld stammt aus Mitteln des Kita- und Spielplatzsanierungsprogramms der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Hinter dem Bauzaun leuchtet es gelb, orange und rot. „Die neuen Geräte der Balancierstrecke mit geringen Fallhöhen ermöglichen parcoursartig das Trainieren von Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit“ so der Stadtrat. „Ein sehr beliebtes Alt-Gerät – die Balancierklötzchen – wurde nochmals neu eingebaut.“

90.000 Euro hat die Erneuerung des Generationen-Spielplatzes gekostet. © Boris Buchholz

Wie zuvor sind die Geräte im Halbkreis angeordnet; die Farben sollen eine Verbindung zum Spielbereich der Jüngeren nebenan schaffen. Das Amt geht davon aus, dass die neuen Spielgeräte nun länger haltbar sein werden als die alten. Es seien aufgrund des schattigen und feuchten Standorts überwiegend Geräte mit verzinkten und pulverbeschichteten Stahlpfosten im Kombination mit Holzelementen ausgesucht worden.

Noch stehen Bodenarbeiten aus

Allerdings ist der neue Bereich für Junge und Alte noch nicht zugänglich – obwohl auf dem Bauschild steht, dass die Baumaßnahme Ende Januar beendet worden sei. Zwar seien alle Spielgeräte eingebaut und sicherheitstechnisch abgenommen, sagt Urban Aykal, doch „als Restarbeit ist das Gelände noch an einigen Stellen zu modellieren, was derzeit aufgrund der hohen Niederschläge nicht möglich ist“. Sobald diese Arbeiten erledigt seien, werde der Bauzaun entfernt. Dann kann jedermann zwischen 0 und 100 Jahren seine Koordination, Gleichgewicht und Beweglichkeit wieder unter den alten Buchen trainieren.

Die für die Unterhaltung von allen 140 öffentlichen Spielplätzen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind leider sehr begrenzt. Stadtrat Urban Aykal

Stadtrat Aykal weiß, dass viele der Spielplätze im Bezirk Verbesserungs- und Sanierungsbedarf aufweisen. Erst Ende Januar wurde er von Eltern im Rahmen der „Bürgerwerkstatt Südende“ auf den inzwischen fast leeren „Drachenspielplatz“ an der Sembritzkistraße, einem ehemaligen Vorzeigespielplatz, hingewiesen. „Der Auf- und Einbau von spannenden, aber langlebigen Spielgeräten stellt Jahr für Jahr eine große Herausforderung dar“, sagt er, „denn die dem Fachbereich Grün für die Unterhaltung von allen 140 öffentlichen Spielplätzen zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind leider sehr begrenzt.“

Im Jahr 2022 wurden die Spielplätze in der Argentinischen Allee und im Orlamünder Weg neu gebaut, die Spielplätze an der Ludwigsfelder Straße Ecke Neuruppiner Straße, an der Zehlendorfer Neue Straße und im neu benannten Charkiw-Platz haben neue Spielgeräte bekommen. Auf der To-do-Liste für 2023 hat das Amt den Neubau der Spielplätze im Heinrich-Laehr-Park und in der Calandrellistraße stehen. Der Platz in der Lankwitzer Lüdeckestraße soll neue Spielgeräte erhalten.

