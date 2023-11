„Einfach mal fragen“ Telefonberatung für Berliner bei finanziellen Problemen

Auch wenn die Inflation allgemein auf vier Prozent gesunken ist – für Menschen mit geringem Einkommen liegt die Teuerungsrate weit höher. Denn sie gegeben etwa für Lebensmittel, die weit stärker im Preis gestiegen sind, einen weit höheren Anteil ihres Einkommens aus. Bei vielen Berliner:innen reicht das Geld deshalb nicht mehr, zu hoch sind die Preissteigerungen besonders für Energie, Pflege und Lebensmittel. Seit März 2023 hat deshalb das Sorgentelefon „Silbernetz“ eine besondere Infonummer für finanzielle Nöte geschaltet: „einfach mal fragen“.

Die insgesamt fünf Mitarbeitenden am Infotelefon, so berichtet die Koordinatorin Margret Hampel, seien aus ihrer ehemaligen Berufstätigkeit in Beratungsgesprächen erfahren und geschult. Sie bieten ein offenes Ohr und beantworten Fragen zu finanziellen und gesundheitlichen Notlagen. Am Telefon seien meist ältere Menschen – zu 80 Prozent sind es Frauen; gerade in Rente gegangene oder auch schon über 80 Jahre alt.

Teure Medikamente, Wohnungsnot, Verschuldung

Die Sorgen reichen von Problemen mit der Zahlung an die Krankenkasse oder die verweigerte Kostenübernahme für teure Medikamente, erzählt Hampel. Geholfen werden konnte einem älteren Mann, der bisher die von der Krankenkasse nicht mehr übernommenen Medikamente seiner Partnerin finanzierte, dies aber durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr konnte. Eine über 80-jährige Dame suchte etwa Kontakte für eine Trauerbegleitung für ihre ebenfalls über 80-jährige Nachbarin, die ihre beiden Schwestern kurz hintereinander verloren hatte. Die Gespräche ergaben auch, dass sich die Anruferin selbst einsam fühlte und über Kontaktangebote freute.

Außerdem sei Wohnungsnot ein ganz großes Thema. Es gehe in den Anrufen etwa um drohende Kündigungen der Wohnung oder Probleme, die Miete zahlen zu können. „An wen kann ich mich wenden, damit mir der Strom nicht abgestellt wird?“, sei eine typische Frage. „Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren, wenn ich die hohen Abschläge nicht mehr bezahlen kann“, eine andere. Oder: „Ich muss Schulden machen, um meine Mutter und mich zu ernähren, was tun?“ Margret Hampel hat bei Anrufenden auch schon eine „verschleierte Obdachlosigkeit“ erlebt.

Infonummer für finanzielle Nöte Das anonyme Angebot wird finanziert von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales und dem Bezirksamt Mitte – allerdings nur noch bis Ende Dezember. Anrufen kann man Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr unter 030 / 544 533 0 533.

Informationen werden außerdem erfragt zu drohender Verschuldung, möglicher Unterstützungsleistung durch Bund, Land oder Bezirk, Leistungen zu Pflege und Gesundheit oder der Streichung von Sozialleistungen. Viele Anrufer:innen hätten entweder keinen Zugang zum Internet oder tun sich schwer, im Netz zu recherchieren. Deshalb würden die Anrufenden an kompetente Ansprechpersonen bei Ämtern, Organisationen und Beratungsstellen vermittelt.

Die Mitarbeitenden beim Infotelefon setzten sich aber auch selber hin, um nach Lösungen für Probleme zu suchen oder Tipps zu geben. Etwa bei der Frage, wo es günstige Lebensmittel gibt, wenn die Anrufenden zwar wenig Geld haben, aber für die Ausgabestellen der „Berliner Tafel“ noch zu viel Einkommen haben und deshalb nicht angenommen werden.

