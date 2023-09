Ende der Berliner Kult-Eisdiele „Eisgrün“ „Der neue Eigentümer hatte viel zu hohe Mietvorstellungen“

Es wird frischer, es kühlt sich ab: Das Ende des Sommers bedeutet auch das Ende des „Eisgrüns“. Seit dem 4. September ist eines der beliebtesten Eis-Cafés am Kurfürstendamm in Höhe des S-Bahnhofs Halensee geschlossen. Eigentlich hatte Betreiber Martin Wittur schon am ersten September-Sonnabend den letzten Tag Eis verkaufen wollen, „doch meine Mädels haben mich überredet, doch noch am Sonntag aufzumachen“, erzählt er am Telefon.