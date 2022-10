Endlich Baustart für Millionen-Projekt Dieser neue Berliner Park trägt den Namen von Jonny K

Die Planungen waren zäh, dauerten lange, viele Träume platzten, doch jetzt geht’s los - kurz vor dem Berliner Winter. Diese Woche war Spatenstich für den neuen Jonny-K-Park in Berlin-Staaken (46.000 Einwohner) u.a. mit Sportstadtrat Frank Bewig und Baustadtrat Thorsten Schatz, beide CDU. Leser des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel wussten es seit 11 Monaten, denn: Losgehen sollte es eigentlich schon Mitte des Jahres. Und geplant wird auch schon seit 2018. Jetzt aber!

In Berlin-Staaken entsteht im Schatten der 20.000-Leute-Siedlung Heerstraße Nord „ein ‘Multicourt’ für mehrere Ballsportarten, eine Calisthenicsanlage, ein Boxsack, Trampoline und Tischtennisplatten sowie ein Parktheater als Open-Air-Veranstaltungsort“, hatten die Planer angekündigt und die ersten Bäume im Frühjahr 2022 gefällt. Der Ort soll heller werden.

Gesamtinvestition bis Sommer 2024: 7 Millionen Euro. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Jonny K. ist ein bekannter Name in Berlin: So hieß der Junge aus Berlin-Staaken, der im Oktober 2012 am Alexanderplatz totgeprügelt wurde. Heute wäre Jonny 30 Jahre alt. Zum symbolischen Baustart kam auch seine Schwester, Tina K, in den Park.

In der Bildmitte: Tina K. © BA Spandau

Es werden neue Sportgeräte, frisches Grün und ein kleines Theater gebaut; Angsträume werden beseitigt („dunkel, eng, nichts für Senioren“). „Sport- und Erholungsangebote für Senioren völlig, dabei sind sie die größte Bevölkerungsgruppe“, hieß es einst in den Plänen.

Am Längsten wird am neuen Parktheater mit den Stufen und dem kleinem Plateau gebuddelt - „bis Ende Mai 2024“, hieß es im Sommer in den Plänen, über die der Spandau-Newsletter berichtet hatte.

Der Hauptweg entlang der Kleingartenkolonie zwischen Lutoner Straße und Egelpfuhlgraben wird für ca. vier Monate gesperrt sein, sagte Baustadtrat Schatz.

Geplant war auch eine Skaterbahn, aber die wurde wegen des wackligen Bodens gestrichen. Hätte man wissen können: Das Gelände war nämlich bis 1962 eine BSR-Müllkippe.

Heerstraße Nord, Großsiedlung im Berliner Westen. © Imago/Sabine Gudath

130 Wohnungen: Neue Baustelle ums Eck

Heerstraße Nord: Neubauten in Staaken geplant. Früher befand sich hier ein „Getränke Hoffmann“, seit einer Ewigkeit ist’s eine auffällige Brache zwischen Netto-Markt und Carlo-Schmid-Schulsportplatz: Jetzt tut sich auch da was im Schatten der Großsiedlung Heerstraße-Nord, worüber der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel berichtet hat - den Newsletter gibt es in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke.

Seit letzter Woche, meldet das Berliner Amtsblatt, ist die Beteiligung zum B-Plan-Verfahren am Seeburger Weg 22, 24, 24 A und 26/ 28 gestartet. Dort sind 130 Wohnungen für 350 Leute geplant. Was genau? Fünf Wohngebäude mit drei bis sechs Stockwerken (inkl. „Staffelgeschoss“) sind vorgesehen. Das Seniorenwohnheim solle in den Neubau integriert werden. Infos: www.berlin.de/bebauungsplan-spandau

Großsiedlung am Stadtrand: Die Siedlung „Heerstraße Nord“ in Staaken. © André Görke

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Spandau

Den Bezirksnewsletter für Berlin-Spandau schicke ich Ihnen einmal pro Woche per Mail, gebündelt und voller Kieznachrichten, mit Bezirksdebatten, Terminen, ganz persönlichen Tipps und Menschen, die etwas bewegen wollen im Berliner Westen.

Den Spandau-Newsletter gibt es kostenlos unter www.tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Schlagzeilen.

Gegen Atomkriege : Wer kennt den Friedensbaum in Spandau?

: Wer kennt den Friedensbaum in Spandau? „Der SSV war nie weg - die Kegelabteilung gab’s immer“: Interview über Spandaus Kegelszene

- die Kegelabteilung gab’s immer“: Interview über Spandaus Kegelszene Wahl-Stadtrat spricht über 2600 Briefe , heißen Tee in der Kälte und wirbt um eine Person im Rathaus

, heißen Tee in der Kälte und wirbt um eine Person im Rathaus Kurios: Heiligabend, 23.59 Uhr , werden die Wahlplakate aufgestellt

, werden die Wahlplakate aufgestellt Entenzelt am Havelufer? So viele Weihnachtsmärkte gibt es 2022

So viele Weihnachtsmärkte gibt es 2022 Festbeleuchtung an Spandaus Straßen: Was erlaubt der Stadtrat?

an Spandaus Straßen: Was erlaubt der Stadtrat? Neue Wasserballarena : SPD-Chef lud zum Spitzengipfel

: SPD-Chef lud zum Spitzengipfel Insel Eiswerder : der neue Vorstand, die ersten Ziele

: der neue Vorstand, die ersten Ziele Heerstraße Nord : Klartext vom Stadtrat zu Duschcontainern und Kampf gegen Armut

: Klartext vom Stadtrat zu Duschcontainern und Kampf gegen Armut Pichelsdorfer : nächste Bauetappe

: nächste Bauetappe 45.000 Euro für „Wilma“

für „Wilma“ Spandaus Chor lädt nach Westend

lädt nach Westend Waldlauf : die besten Schulen im Überblick

: die besten Schulen im Überblick 750 Jahre Staaken : Alt-Pfarrer mit Kalender - und Kritik

: Alt-Pfarrer mit Kalender - und Kritik Theaterwerkstatt : Premiere in Kladow

: Premiere in Kladow El Clasicow : Das Derby zwischen Kladow und Gatow

: Das Derby zwischen Kladow und Gatow Nach Hertha : Leserbriefe zum M49 auf der Heerstraße

: Leserbriefe zum M49 auf der Heerstraße Viele wunderbare Ideen von Leserinnen und Lesern: Wie sollte die neue Schule in Hakenfelde heißen?

von Leserinnen und Lesern: Wie sollte die neue Schule in Hakenfelde heißen? Den kompletten Spandau-Newsletter gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite