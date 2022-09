Energiesparen in Berlin Licht aus? Heizung runter? Gemach, gemach!

„Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, bei Ihnen brennt ja noch Licht!“ So ungefähr wurde Björn Borrmann zuletzt öfter angesprochen. Also schrieb der Altstadt-Pfarrer der Kirche St. Nikolai an die Behörden beim Senat. Betreff: „Energiesparen“. Passiert da noch was in der Altstadt von Berlin-Spandau?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden