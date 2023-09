Entsetzen über „Baumfrevel“ Unbekannte zerstören reihenweise Bäume in Berlin

Der nächste Fall von „Baumfrevel“ in Berlin: In Prenzlauer Berg sind nach Angaben des Bezirksamts insgesamt 15 Bäume durch Unbekannte so stark beschädigt worden, dass sie nicht mehr zu retten sind. Die Bäume befanden sich im Umkreis des bekannten Ernst-Thälmann-Parks – sieben davon im benachbarten Anton-Saefkow-Park und acht in der Diesterwegstraße.