Tagesspiegel Plus Entwurf für 25.000 statt 20.000 Plätze : Zu groß geplant? Kritik an neuem Jahn-Stadion in Berlin

Die neue Arena in Prenzlauer Berg solle 25 Prozent größer werden als vorgesehen, kritisieren Jury und Anwohner. Die Senatsbauverwaltung weist das zurück.