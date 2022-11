Im Berliner Bezirk 1000 Wohnungen errichtet Lichtenberger Immobilienentwickler bietet Parteien Spende an

Die OFF Immobilien Beteiligungs GmbH aus Königsbrunn hat im Bezirk Lichtenberg bereits mehr als 1000 Wohnungen errichtet. Dazu gehören zum Beispiel Großprojekte wie das Dolgenseecenter oder ein Wohngebäude in der Rhinstraße. Geschäftsführer Klaus Off hat nun eine Art Weihnachtsgeschenk für die Lichtenberger Fraktionen parat.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden