Ersatz für eine stolze Berliner Blutbuche 6000 Euro für neuen Baum am Dorfplatz gesammelt

Diesen mächtigen Baum sah und kannte jeder im 16.000-Leute-Dorf am Rande Berlins: die Blutbuche am Dorfplatz von Berlin-Kladow. Doch 2022 wurde der 150 Jahre alte Baum vor dem Einkaufszentrum „Cladow Center“ gefällt, weil er böse krank war. Damit an dieser prominenten Stelle kein dünnes Mini-Bäumchen gepflanzt wird, sammelt die Dorfgemeinschaft um Burkhard Weituschat vom Netzwerk „Kladower Forum“ Geld. Das Ziel von 5000 Euro durch Spenden wurde erreicht.

„Knapp 6000 Euro sind bislang eingegangen“, sagte Weituschat dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Und nun geht’s weiter: Kladows freundlicher Dorfgärtner Jörg Schneider mit Sitz am Glienicker See („Baumschule Schneider“) bringt Expertise, frische Erde und kräftige Leute mit zum Dorfplatz. Und vor allem: Gemeinsam mit dem Grünflächenamt um den Spandauer Stadtrat Thorsten Schatz, CDU, werde der Fachmann eine „dem neuen Klima angepasste Baumart aussuchen“, teilte Weituschat jetzt im neuen Kladower Ortsteilheft „Treffpunkte“ mit.

Gepflanzt werde der neue Baum dann mit allem Brimborium gemeinsam mit der Kladower Dorfgemeinschaft – der Termin ist aber noch nicht fix. Eher Herbst 2023 oder Frühjahr 2024? „Eher im Herbst“, sagte Weituschat auf Nachfrage. Was für ein klima-fester Baum wird am Dorfplatz gepflanzt? Steht noch nicht fest. „Zumindest keine Palme“, so Weituschat.

Früher war hier ein Hühnerhof, eine Tankstelle. Und natürlich die alte Buche. © André Görke

Der alte Baum mit den knallroten Blättern, dem es schon lange nicht mehr gut ging, wurde 1875 gepflanzt, Baumart: „Fagus sylvatica Latifolia“. Die Krone hatte einen Durchmesser von stolzen 21 Metern und passte längst in keinen normalen Garten mehr.

Dieses Bild entstand 2009, als der Baum noch groß und mächtig war. © Gerhard Bertling

Doch schon vor sechs Jahren war von üblem Pilzbefall die Rede, von Parasiten, Totholz. Der Baum war so schwach, dass sie dem Baum Gewicht nahmen und die Äste stutzen. Vergeblich.

Letze Diagnose: Holzzersetzung am Stammfuß. Pilz in der Wurzel, Pilz in der Krone. Die Buche ist langsam gestorben und alle guckten hilflos zu.

Am Boden. In Zukunft soll hier eine neue Blutbuche wachsen. © Gerhard Bertling

Zum Schluss wurde der Baum gefällt, damit er nicht von selbst umfällt. Direkt nebenan befinden sich Restaurantterrassen, ein Supermarkt, Arzt-Praxen. Der Bezirk wollte ein neues Bäumchen pflanzen, aber da sagte die Dorfgemeinschaft: Stopp, warten Sie mal bitte, vorher sammeln wir. Und nun warten alle, was da wohl als Nächstes eingepflanzt wird.

Wenn Sie mehr aus Spandau lesen möchten, empfehlen wir Ihnen den neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, Kiez-Debatten, berichten aus dem Rathaus und nennen Tipps und Termine. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Spandau-Newsletter finden.

„Meine Wasserstadt“ : Nachbar spricht über Bäume, Blaulicht, Ehrenamt

: Nachbar spricht über Bäume, Blaulicht, Ehrenamt Größtes Projekt der Wasserstadt beginnt: viele News aus dem riesigen Neubaugebiet

Insel Gartenfeld: neuer Bautermin fürs 2,4 -Milliarden-Projekt und den vielen, vielen Fahrradständern

fürs 2,4 -Milliarden-Projekt und den vielen, vielen Fahrradständern Kladower Dorf-Baum: So viel haben Bürger gespendet - und wann wird gepflanzt?

So viel haben Bürger gespendet - und wann wird gepflanzt? Apothekendichte : müdes Interesse im Rathaus

: müdes Interesse im Rathaus Kinderarmut und fehlende Ärzte : neue Zahlen für Spandau

und : neue Zahlen für Spandau BVG-Wartehallen mit grünem Dach - ist Spandau dabei?

mit grünem Dach - ist Spandau dabei? Baustart an der Rohrdammbrücke

Alte Frau am Rollator überfallen - wer kennt das Opfer?

überfallen - wer kennt das Opfer? Kriminelle legen Feuer in der Grundschule am Beerwinkel

Orgel verstummt: Benefiz-Kulturabend für Kirche am Glienicker See

für Kirche am Glienicker See Schweizer Buchfest im Johannesstift

Kanu-Polo: Sportfest am Saatwinkler Steg

Update aus der Altstadt: News zu den Murks-Rampen der BVG am Rathaus

…und noch mehr Spandau-Nachrichten im Tagesspiegel-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke