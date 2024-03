„Erstmals Hockey-Meister nach 60 Jahren“ Diese Spandauer Schlägerbande braucht Fan-Unterstützung

La Ola, Jubel, Fackeln, lachende Männer, glückliche Familien und allerbeste Laune überall auf dem Hockeyplatz. Was ist passiert? „Nach 60 Jahren haben wir den Berliner Meistertitel wieder nach Spandau geholt“, erzählte Rainer Pittelkow jetzt dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Pittelkow ist Trainer beim Spandauer HTC. Der Klub spielt sonst gegenüber von Ikea, trat nun aber im Finale in Berlin-Gropiusstadt an. Und es lief offenbar richtig gut, wenn man Pittelkow so lauscht.