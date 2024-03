Es knistert! Der Termin für Berlins großes Osterfeuer steht fest

Es ist eines der größten Osterfeuer Berlins und hat in Spitzenzeiten 7000 Leute aufs Bauernfeld im Dorfkern gelockt. Jetzt steht der knisternde Termin für 2024 fest: Am 30. März geht es um 15 Uhr los, meldet die Fördergemeinschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gatow und ist natürlich Thema im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau. Damit Ortsfremde die Dimension verstehen: Das Berliner Dorf am Havelufer hat etwa selbst nur 3600 Einwohner.