Europa in Berlin-Reinickendorf Brücken zwischen Deutschland und Polen

Eigentlich könnte Anita Baranowska-Koch ihre Rente genießen. Sie wohnt idyllisch im grünen Heiligensee mit Blick auf die Havel und nach Brandenburg. Stattdessen komme sie kaum noch dazu, sich um den Garten zu kümmern, sagt die 66-Jährige und deutet bedauernd auf die üppige Rasenfläche mit Anleger am Wasser. Wenn die neue Co-Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin von ihrem Ehrenamt erzählt, gleicht es einem Vollzeitjob.

In ihren Augen gibt es auch viel zu tun. Die Brücken bauen sich nicht von alleine, schon gar nicht zwischen Deutschland und Polen. Kaum zwei Staaten sind heute noch so stark über ihre gemeinsame Geschichte verbunden – und getrennt. Eine Geschichte, in der Deutschland unermessliches Leid über sein Nachbarland gebracht hat.

Immer wieder wurde Polen zum Spielball der Interessen seiner Nachbarn. Im 18. Jahrhundert brachten Preußen, Russland und Österreich das Land unter ihre Herrschaft, 1939 teilten sich Hitler und Stalin die junge polnische Republik auf. „Es gibt in Polen dieses innere Trauma, wieder von den Nachbarn überfallen zu werden“, erklärt Baranowska-Koch.

Auch aufgrund dieser historischen Erfahrung übte gerade Polen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine so viel Kritik an Deutschland. Die Unterstützung für den angegriffenen Nachbarn wurde als zu zögerlich wahrgenommen, sagt die Vereinsvorsitzende. „Es gibt dieses komische Gefühl, ob wir uns wirklich auf unsere Partner in der EU und der NATO verlassen können, wenn Putin uns angreift.“

Mit der rechtsnationalen PiS änderte sich die Stimmung in Polen

Bis vor wenigen Jahren schien das Trauma gegenüber Deutschland eigentlich überwunden. „Man hatte das Gefühl: Das sind jetzt unsere Nachbarn. Alles wird gut, wir sind in Europa“, sagt sie. Dann wurde 2015 die rechtsnationale PiS-Regierung gewählt.

Die Stimmung in Polen schlug mit der Politik um. Im Fernsehen, beim Klassentreffen in Warschau. Die „antideutsche Propaganda“ der PiS-Regierung habe bei vielen Menschen in ihrem privaten Umfeld gewirkt. Plötzlich schickten ihr alte Klassenkameradinnen Bilder, auf denen der vorherige liberale Ministerpräsident Donald Tusk mit Angela Merkel in Wehrmachtsuniformen zu sehen waren.

Gerade diese Wende in der Politik war für sie gewissermaßen der Anstoß für die deutsch-polnischen Beziehungen aktiv zu werden. Eine Art Trotzreaktion. „Jetzt ist es wichtig, dass der Dialog nicht abreißt“, so der Gedanke. Wenn es auf der politischen Ebene nicht läuft, müsse sich die Zivilgesellschaft umso mehr bemühen, dass der Dialog nicht abreiße.

Ihr erstes Projekt bei der Deutsch-Polnischen Gesellschaft war folgerichtig eine Ausstellung über Władysław Bartoszewski, die im letzten Herbst auch im Reinickendorfer Rathaus zu sehen war. Der Widerstandskämpfer und Ex-Außenminister engagierte sich wie kein Zweiter für eine Versöhnung mit Deutschland. Er starb genau in dem Jahr, als die PiS an die Macht kam, gegen deren antideutsche und rechtsnationale Politik er sich noch als Hochbetagter vehement ausgesprochen hatte.

Mit 18 Jahren war er für einige Monate im Konzentrationslager Auschwitz eingesperrt und kam „wie durch ein Wunder“, so erklärt Baranowska-Koch, frei. Bartoszewski nahm am Warschauer Aufstand 1944 teil. Ein tief im kollektiven Gedächtnis verankertes Ereignis, das in Deutschland wesentlich unbekannter sei als der Aufstand des Warschauer Ghettos ein Jahr zuvor, erklärt Baranowska-Koch.

Für eine lebendige Beziehung brauche es Geld und Personal

Deutschland war für die gebürtige Warschauerin zunächst alles andere als ein „Traumland“. Sie wuchs in einer sehr patriotischen Familie auf. Ihr Großvater wurde in Auschwitz umgebracht. Der Warschauer Aufstand und die Opfer des Zweiten Weltkriegs waren in der Kindheit omnipräsent.

Alles begann mit einer Ferienfreundschaft. Beim Spielen am Ostseestrand lernte sie Ute aus Kiel kennen. Sie wurde nach Schleswig-Holstein eingeladen und reiste mit 16 Jahren das erste Mal nach Westdeutschland – ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. „Und plötzlich war eben dieser persönliche Bezug da“, erzählt Baranowska-Koch.

Das Nachbarland ließ sie seitdem nicht mehr los. Sie studierte Medizintechnik und absolvierte ein erstes Praktikum bei Siemens in Erlangen. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. 1981 verhängte das kommunistische Regime in Polen das Kriegsrecht. Als sie die Panzer auf den Straßen Warschaus sah, habe sie gesagt: „Nein, in so einem Polen möchte ich nicht mehr leben.“ Also reiste sie endgültig nach Westdeutschland aus, obwohl ihre Familie der Solidarność-Bewegung eng verbunden war.

30 Jahre sind Berlin und Warschau Partnerstädte

Lange lebte sie mit ihrem Mann in der Gegend um Stuttgart. Vor gut zehn Jahren zog es sie in die Bundeshauptstadt. Berlin mag sie sehr, schätzt die Vielfalt in der Stadt. Das passe auch ganz gut zu Warschau. Denn gerade ihre Geburtsstadt, so wie auch Polen insgesamt, sei so viel vielfältiger und moderner als man es in Deutschland mitbekommt – allein schon bei der Digitalisierung.

Seit 30 Jahren unterhalten die beiden Hauptstädte eigentlich eine Partnerschaft. Die habe auch unter den Verstimmungen der letzten Jahre gelitten, stellt die Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft fest. Generell wünscht sie sich mehr Geld und Personal in der Verwaltung, um die Beziehungen mit dem wichtigen Nachbarland mit Leben zu füllen.

Daran ist das Projekt auch in Reinickendorf bisher gescheitert. Baranowska-Koch regte vor einiger Zeit eine Städtepartnerschaft mit einem polnischen Ostseeort an. Das Bezirksamt hatte das Vorhaben mit Verweis auf die knappen personellen Ressourcen abgelehnt.

Eigentlich könnten Deutsche und Polen noch viel voneinander lernen. Denn auf beiden Seiten von Oder und Neiße fahren die Menschen für den Urlaub lieber nach Italien oder Frankreich als das Nachbarland zu besuchen.

Mit der neuen liberalen Regierung unter Donald Tusk sieht Baranowska-Koch wieder mehr Hoffnungen für die deutsch-polnischen Beziehungen. Im Sommer organisiert sie zwei Fahrten nach Warschau. Auch bei diesen Begegnungsreisen steht die gemeinsame Geschichte im Zentrum: 85 Jahre deutscher Überfall auf Polen und 80 Jahre Warschauer Aufstand.

Der Titel klingt wie ein Lebensmotto: „Aus der Geschichte lernen – Grenzen überwinden – Brücken bauen – die Nachbarschaft heute pflegen und die Gegenwart gestalten!“.