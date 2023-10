Ex-Bürgermeister von Spandau Doch kein Werner-Salomon-Platz vor dem Rathaus?

Wenn der Umbau des Marktplatzes 2028 abgeschlossen ist, soll der nächste Platz in der Altstadt von Berlin-Spandau erneuert werden: der Rathausplatz. Neues Pflaster, junge Bäume, ein Radweg, vielleicht eine kleine Touri-Zentrale mit Café statt der sperrigen Erdwälle am Graben. Knackpunkt sind die kaputten BVG-Rampen, die den Platz in der Mitte zerschneiden und die unter Denkmalschutz stehen. Sie sind seit Jahren geschlossen, sollen aber erhalten und laut BVG bis 2029 repariert und geöffnet werden.