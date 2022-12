Fäll-Beschluss zurückgenommen Doch Rettung für Eschenallee in Prenzlauer Berg?

Die Debatte um Pankows bekannteste Bäume wird noch einmal neu aufgerollt. Das beschloss die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) überraschend am Mittwochabend. Sie diskutierte den Einwohnerantrag der Initiative „Pro Kiez Bötzowviertel“, der sich für den Erhalt der 26 Eschen an der sogenannten Werneuchener Wiese in Berlin-Prenzlauer Berg einsetzt.

