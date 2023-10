„Familien helfen, Deutschland zu verstehen“ Eitan Hussien ist Stadtteilmutter im Berliner Südwesten

Drei Stadtteilmütter gibt es in Steglitz-Zehlendorf, Eitan Hussien ist eine von ihnen. Erst arbeitete sie in Syrien als Grundschullehrerin, 1987 kam sie nach Berlin. Die 63-Jährige arbeitet im Familienzentrum Lankwitz des Nachbarschaftsvereins Mittelhof. Ihr Schreibtisch steht in der Villa Folke Bernadotte in Lichterfelde, doch ihr Einsatzgebiet ist der gesamte Bezirk. Warum es mehr Stadtteilmütter im Bezirk geben sollte, erklärt sie im Interview.