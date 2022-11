Fast wie bei Frank Zander Berliner Familie lädt 40 Obdachlose zum Weihnachtsessen ein

Ein bisschen ist’s wie bei Frank Zander, nur viel kleiner und kieziger: Die Berliner Familie Weiß hilft der „Herberge zur Heimat“ im Ortsteil Falkenhagener Feld und lädt Obdachlose zum Weihnachtsessen ein. Das Ehepaar organisiert nach der Coronapause nämlich wieder das traditionelle Weihnachtsfest in Kladow, weit draußen am Berliner Stadtrand. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Den Bezirksnewsletter gibt es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke.

„Wir haben 40 Obdachlose zu einem Mittagessen nach Kladow in das Restaurant Palais Am See eingeladen“, erzählte Joachim Weiß dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Damit ist das frühere Seglerheim an der Hafenpromenade gemeint, direkt am BVG-Anleger. Darin gibt es jetzt kroatische Küche.

Seit 2013 organisieren sie den Abend: Familie Weiß. © privat

„Wir, meine Frau Martina und ich, machen das schon seit 2013“, erzählt Weiß. Die Teilnehmer kommen aus der ‚Herberge Zur Heimat‘ und werden von dort abgeholt und wieder zurückgebracht.

In den Vorjahren haben Unternehmen wie Mercedes Benz, MAN oder BVG helfen können, doch in diesem Jahr gab es viele Absagen, berichtet Weiß, der aber trotzdem eine Lösung fand: „ein Taxiunternehmen!“

Was steht 2022 auf dem Speiseplan am Kladower Hafen? Ein Bohnensüppchen, dann Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen, später Panna Cotta und Kaffee. Dazu werden alkoholfreie Getränke gereicht.

Waldorf Astoria spendiert Macarons als Geschenk

Später gibt es auch ein kleines Geschenk - „eine Weihnachtstüte“, verrät Weiß dem Tagesspiegel. „Heute erst kam die Nachricht vom Hotel Waldorf Astoria! Es gibt kleine Beutelchen mit Macarons. Da unsere obdachlose Gäste wirklich sehr viel rauchen, gibt es vom Blockhaus Feuerzeuge. Dazu kommen noch Süßigkeiten und die ein oder andere nützliche Sache.“

Meiner Frau und mir geht es gut und wir möchten etwas an Bedürftige abgeben. Joachim Weiß, Träger des Bundesverdienstkreuzes

Warum machen Sie das alles, Herr Weiß? „Der Anlass ist ganz einfach genannt. Meiner Frau und mir geht es gut und wir möchten etwas an Bedürftige abgeben.“ Weiß war viele Jahre für die Bundeswehr am Flugplatz Gatow tätig und engagiert sich auch sozial vor seiner Haustür: mit Aktionen für mehr Sicherheit für Schulkinder im Straßenverkehr, mit Spenden für die Rathausfahne und auch mit Flohmärkten.

„Ich bin echter Berliner, wohne seit 20 Jahren hier auf dem Flugplatz Gatow“, hat er im Tagesspiegel mal erzählt. Träger des Bundesverdienstkreuzes ist er seit 2015 auch.

Die Herberge zur Heimat Wer die „Herberge zur Heimat“ unterstützen will und noch eine Spenden-Idee sucht: www.hzh-ev.de. Die Einrichtung ist 140 Jahre alt und hat in Spandau vier Anlaufpunkte für Menschen in Not: von Haftentlassenen über Obdachlose bis hin zu Wohngruppen für geistig und seelisch Behinderte.

Finanziert wird der Weihnachtsabend durch Spenden von Freunden und Firmen: „Einzelpersonen aus unserem Ortsteil Kladow, aber auch von der Märkischen Apotheke oder von einer Bautechnikfirma aus Wusterhausen“, so Weiß.

„Bisher haben unsere Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner und Stadtrat Frank Bewig zugesagt. Ach ja, der Pfarrer der Schilfdachkapelle, Alexander Remler, wird auch mit dabei sein.“ Im Mittelpunkt stehen aber andere Menschen aus dem Falkenhagener Feld, die bisher weniger Glück hatten in ihrem Leben.

