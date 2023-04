Feier der queeren Community im Berliner Osten Marzahn-Pride findet im Juni statt

Vom Samstag, dem 17. Juni, bis Samstag, dem 24. Juni, gestalten Vereine, Institutionen, Schulen, Stadtteilzentren und andere gemeinschaftlich ein buntes Programm zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt für die Pride Week. Den Abschluss bildet die Marzahn Pride am Samstag, dem 24. Juni.

In Marzahn-Hellersdorf ist die queere Gemeinschaft noch immer zu wenig sichtbar.. Mit der Pride Week sollen alle Interessierten für die Lebensrealitäten queerer Menschen sensibilisiert und die Akzeptanz erhöht werden.

In vielen Ländern gibt es jedes Jahr sogar einen ganzen Pride-Monat. Hierbei soll zum einen an jene gedacht werden, die ihr Leben im Kampf für die Rechte von queeren Menschen gelassen haben. Zum anderen sollen die noch immer bestehenden Ungerechtigkeiten in den Fokus gerückt werden.

Und nicht zuletzt soll der Pride Month auch die Vielfalt der Gesellschaft feiern, queere Menschen mit Stolz erfüllen und alle zu einem friedlicheren Miteinander bewegen. Bis zum 15. April können Aktionen angemeldet werden. Weitere Informationen gibt es hier.

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Marzahn-Hellersdorf.

