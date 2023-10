Fieser Berliner Radweg Was wird aus den Bauplänen an der Heerstraße?

Was wird eigentlich aus dem Radweg an der Heerstraße, wenn eine CDU-Politikerin das Sagen hat als Verkehrssenatorin? Die umständliche Planung hat viele Menschen in den letzten Jahren irritiert: An der Heerstraße wurden 2018 bereits mehr als 60 Bäume abgeholzt, doch ein Radweg wurde nie gebaut. Dabei ist die holprige Mini-Piste neben der Heerstraße eine Zumutung für Radfahrer. 2019 sollte der Neubau beginnen, doch dann wurde die Pläne unter Ex-Senatorin Regine Günther, Grüne, dermaßen kompliziert, dass Radfahrer noch viele Jahre warten und rumpeln müssen. „Aua!“, das war die Bandscheibe.

Unter der grünen Verkehrsverwaltung sollte die Heerstraße verkleinert werden (4 statt 5 Fahrspuren), damit zwischen Glockenturmstraße und Alt-Pichelsdorf ein breiter „Schnellradweg“ gebaut werden kann. Zuletzt war von einem Baustart frühestens 2027 die Rede, dann sollten zwei Jahre Bauzeit folgen und somit die Eröffnung im Frühjahr 2030. Bleibt’s dabei?

Die wichtigste Pendlerpiste im Westen Berlins: die Heerstraße mit der „Spurwechselanlage“ über der Straße. Auf die rechte Spur stadteinwärts sollte ein Radweg gebaut werden. © André Görke

Unter der neuen CDU-Führung von Senatorin Manja Schreiner hört sich das jetzt zurückhaltender an („erst prüfen“, „gegebenenfalls“, „zu früh“).

50.000 Autos kommen hier jeden Tag lang: Brandensteinweg Ecke Heerstraße. © André Görke

Auf die Frage zum Radweg an der Heerstraße schrieb das Büro der Verkehrssenatorin jetzt an den Spandau-Newsletter: „Ob die nach derzeitigem Planungsstand gegebenenfalls wegfallende Fahrspur zwischen Pichelsdorf und Glockenturmstraße erhalten werden kann, ist im Rahmen der derzeitigen laufenden (und noch nicht abgeschlossenen) Planungsphase noch abschließend zu prüfen.“ Das Projekt befinde sich „in einer frühen Phase der Entwurfsplanung“.

Sorry, erkennt jemand den Radweg? Heerstraße Ecke Pichelswerder. © André Görke

Im aktuellen Spandau-Newsletter gibt es außerdem News zum Radweg an der Charlottenburger Chaussee, der seit 2017 gesperrt ist, sowie zum Spreeradweg von Spandau nach Charlottenburg.

