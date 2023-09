Finanzierung nicht eingeplant Ungewisse Zukunft für das größte Bauprojekt in Berlin-Tempelhof

Die „Neue Mitte Tempelhof“ ist das größte und zentrale Stadtentwicklungsprojekt im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Mitten im Herzen Tempelhofs soll das Areal rund um das Rathaus am Tempelhofer Damm und entlang der Götzstraße völlig neu gestaltet werden. Die „Neue Mitte Tempelhof“ gehört zu den 14 beschlossenen Stadtquartieren, die eigentlich zügig entwickelt werden sollen.

Jetzt gibt es Sorgen im Bezirk, dass sich das gesamte Projekt auf nicht absehbare Zeit verschieben wird. Denn die geplanten Baumaßnahmen sind nicht in der Investitionsplanung des Landes Berlin bis 2026 enthalten. Dieser Beschluss fiel bereits vor knapp einem Jahr, wurde aber lange Zeit nicht richtig kommuniziert. Das bedeutet, dass die Finanzierung der Maßnahmen in den kommenden Jahren nicht gesichert sei, wie Stadtentwicklungsstadträtin Eva Majewski (CDU) sagt.

Sollten die Vorhaben nicht wieder in die Investitionsplanung für 2027 eingebracht werden können – selbst niedrige Ansätze würden zunächst reichen –, dürften auch keine Mittel mehr für Bauplanungen verwendet werden. Das Resultat: „Die Bauplanungen müssten ruhen“, sagt Majewski. Um es mit einem Bild aus der Medizin zu vergleichen: Das Projekt würde ins Koma versetzt.

Sollten die Vorhaben nicht wieder in die Investitionsplanung für 2027 eingebracht werden können, müssten die Bauplanungen ruhen. Eva-Majewski, Stadträtin

Die „Neue Mitte Tempelhof“ ist ein komplexes Stadtentwicklungsprojekt mit vielen Bausteinen. Zentral dabei ist, dass wichtige, in die Jahre gekommene Infrastrukturbauten wie das Gebäude des Polizeiabschnitts 44, die Stadtbibliothek und das Schwimmbad in der Götzstraße abgerissen und an etwas anderer Stelle neu gebaut werden sollen. Zudem soll ein Quartier mit 500 Wohnungen entstehen, auch einen Erweiterungsbau für das aus allen Nähten platzende Rathaus soll es geben.

Das Projekt Neue Mitte Tempelhof 2019 wurde das Projekt erstmals umfassend vorgestellt. Mit Baumaßnahmen sollte eigentlich bereits 2021 begonnen werden. Alle wesentlichen Planungen des Landes findet man auf berlin.de

Die zunächst geplante Umsetzung. Da stets die Verlagerung der Gebäude vorgesehen ist, wurde ein komplizierter Ablaufplan erstellt. Zunächst soll das Polizeigebäude abgerissen und dann neu gebaut werden, anschließend das Schwimmbad und folgend die Bibliothek innerhalb eines größeren Kulturkomplexes. Die Wohnbebauung soll nach der Errichtung der öffentlichen Gebäude folgen. Das Projekt wurde im Januar 2019 erstmals ausführlich öffentlich vorgestellt. Damals gingen Senat und Bezirk von einem Baubeginn für das Polizeigebäude im Jahr 2021 aus. Das voraussichtliche Investitionsvolumen wurde seinerzeit mit 185 Millionen Euro beziffert.

Wie kann es weitergehen? Inzwischen gab es schon Gesprächsrunden zwischen Senat und Bezirk; denn eigentlich haben alle ein Interesse daran, dass die Neue Mitte Tempelhof einigermaßen zeitig entsteht und nicht erst in ferner Zukunft. Warum die Senatsverwaltung für Inneres und Sport im vergangenen Jahr die in ihr Ressort fallenden Bauten, den Neubau für die Polizei und das Schwimmbad, nicht als Priorität in die Investitionsplanung eingebracht hat, ist unklar. Meine Frage wollte die Verwaltung nicht beantworten und verwies auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen.

Im Polizeigebäude lösten sich immer wieder Deckenplatten

Dabei gilt gerade der alte Bau des Polizeiabschnitts als besonders marode. Hier wurden immer wieder erhebliche Gebäudeschäden bekannt. Vor einem Jahr lösten sich dort zwei Deckenpaneele im Empfangsbereich und fielen herunter. 2018 lösten sich durch Rohrverstopfungen der Toiletten Deckenplatten und das braune Abwasser ergoss sich in die Toilettenräume, wie ich damals schrieb. Bereits 2016 hatte es Probleme in den Toilettenräumen gegeben.

„Das Projekt wird nicht aufgegeben. Wir stehen nach wie vor zu der integrierten Entwicklung, vor allem mit Blick auf das Potenzial der Wohnungen, die in zentraler Lage entstehen können“, sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Die Sache sei planerisch und finanziell komplex, weil vier öffentliche Einrichtungen (Polizei, Stadtbad, Bezirkszentralbibliothek, Rathaus) von den Planungen betroffen seien bzw. in gegenseitiger Abhängigkeit stünden. „Wir empfehlen ein schrittweises Vorgehen in der Entwicklung“, sagt der Sprecher. Zu den Hintergründen der Investitionsplanung könne er sich jedoch nicht äußern, da dort andere Senatsverwaltungen beteiligt seien.

Zu dem Projekt hat es schon mehrere Informationsveranstaltungen und Beteiligungsformate gegeben. Und obwohl noch ungewiss ist, wann es mit dem Großprojekt wirklich losgehen kann, ist für den 7. Oktober ein Infotag geplant.