Tagesspiegel Plus Flüchtlingsunterkünfte statt Wohnhäuser : Nachverdichtung in Pankower Kiez per „Winkelzug“?

Der Bezirk verhinderte die Errichtung von 100 Wohnungen am Schlosspark Schönhausen über den „Klimaschutz-Bauplan“. Nun könnte dieser umgangen werden.