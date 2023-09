Fünf Jahre Theater für Kinder in Schöneberg Von Steinen, Füchsen und einem langen Häuserkampf

Am Rand des Winterfeldtplatzes, an der Gleditschstraße, steht zurückgesetzt ein Haus, in dem Kulturprogramme und Theater für Kinder seit 30 Jahren Tradition haben. Fünf Jahre davon hat das Feld-Theater für junges Publikum seinen Sitz in dem Haus, um dessen Zukunft lange und immer wieder aufs Neue gerungen wurde. Zuvor hatte das Puppentheater „Hans Wurst Nachfahren“ dort mit seinen Stücken die kleinen Zuschauer in seinen Bann gezogen.