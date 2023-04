Für grüne Ideen und Projekte Berliner Bezirk Mitte vergibt Klima- und Umweltpreis

Menschen aus Mitte, die auf irgendeine Weise das Klima oder die Umwelt schützen, Ideen dazu entwickelt oder ein Projekt durchgeführt haben oder dies planen, können sich bis zum 26. Mai um den Umwelt- und Klimapreis des Bezirks Mitte bewerben.

Als Beispiele nennt das Bezirksamt Gartenprojekte, Upcycling oder Technologien zu Bodenschutz oder energetischen Fragen.

Zur Teilnahme berechtigt sind Personen und Gruppen, die in Mitte wohnen, arbeiten oder lernen. Auch Kinder und Jugendliche. Es werden Preisgelder von 500 bis 3000 Euro vergeben. Außerdem gibt es die Sonderkategorie „Bunte Beete – Gärtnern mit Kindern und Jugendlichen“, mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Die Anmeldung ist bis Freitag, den 26. Mai, durch Einreichung einer zweiseitigen Kurzpräsentation im Format A4 per Post im Schul-Umwelt-Zentrum (SUZ) Mitte möglich oder per Mail an info@schulumweltzentrum.de. Auch eine persönliche Abgabe ist möglich.

