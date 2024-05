Gäste starten Petition Brauerei muss Sonnenschutz abbauen

Auf dem Schlossplatz in Köpenick gibt es an diesem sonnigen Tag so gut wie keinen Schatten. Vor allem nicht rund um die Schlossplatzbrauerei – es ist die kleinste Brauerei Deutschlands – die in einem handlichen Glaskasten mitten auf dem Platz steht. Damit die Gäste, die auf der kleinen Terrasse ihr frisch Gezapftes genießen, keinen Sonnenstich bekommen, haben die Besitzer einen Pavillon aufgestellt. Um den ist bereits vor längerem ein Streit entbrannt.

Denn es gibt ein Problem: Die Eigentümer hatten keine Genehmigung dafür, die Überdachung aufzustellen. Zwar beantragten sie diese im Mai 2023, nachdem das Bezirksamt sie aufgefordert hatte, den Pavillon abzubauen. Das Amt lehnte den Antrag aber ab und hält an der Aufforderung fest.

Das stößt auf Protest bei Gästen der Brauerei: „Der Pavillon vor der Schlossplatzbrauerei bietet nicht nur einen Treffpunkt für die Gemeinschaft, sondern erfüllt auch eine praktische Funktion“, heißt es in der Petition, die Astrid und Maximilian Rubbert gestartet haben.

„Seine Überdachung ermöglicht es den Menschen, sich bei jedem Wetter unter ihm zu versammeln und das Leben im Freien zu genießen, ohne dabei den Elementen schutzlos ausgeliefert zu sein. Daher fordern wir die örtliche Politik dazu auf, von der geplanten Entfernung des Pavillons abzusehen!“ Über 1.300 Menschen haben bereits ihre Unterschrift unter die Petition gesetzt.

Schloßplatz steht unter Denkmalschutz

Aus Sicht des Bezirksamtes ist der Sachverhalt aber von Beginn an eindeutig: „Der Schloßplatz ist ein eingetragener Bestandteil des denkmalgeschützten Ensembles Alt-Köpenick“, heißt es auf Tagesspiegel-Nachfrage; der Pavillon vor der Brauerei stehe dem entgegen. Der Pavillon vor der Brauerei stehe dem entgegen. In seiner grauen Schlichtheit passt er nicht zu den Gründerzeitbauten mit ihren verzierten Fassaden.

Jede Regel hat ihre Ausnahmen. Aber eine solche könne es nur geben, wenn ein überwiegend öffentliches Interesse an dem Pavillon bestehe – das sei hier aber nicht der Fall, sagt das Bezirksamt. Außerdem befürchtet es, dass eine Genehmigung für den Aufbau eine „negative Vorbildwirkung entfalten würde“ und andere Gastronomie-Betriebe folgen.

Anstelle des befestigten Pavillons habe man den Eigentümern das Aufstellen von Sonnenschirmen angeboten, heißt es weiter; denn die Erlaubnis, generell Stühle und Tische draußen aufzustellen, haben sie. Bezirksstadträtin Claudia Leistner (Grüne) habe den Besitzern nun einen Termin angeboten, um über Alternativen zu sprechen; dieser hat aber noch nicht stattgefunden.

