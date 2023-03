Gedenken an den Widerstand Historiker porträtiert Berliner Lebensretter aus der Nazizeit

Einige Berlinerinnen und Berliner versteckten Juden oder andere verfolgte Menschen während der Nazizeit in ihren Wohnungen. Der Historiker Nicolas Basse setzt sich aktuell besonders dafür ein, mit einer Gedenktafel am Kurfürstendamm 177 an Else Blochwitz (1899–1992) zu erinnern. In diesem Haus hatte sie viele Leben gerettet. Die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrte sie später als „Gerechte unter den Völkern“. Doch in Berlin ist Blochwitz nahezu vergessen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden