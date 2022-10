Gedenken in Berlin Ein vergessenes Mahnmal gegen den Atomkrieg

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Er steht mitten in Spandau, gepflanzt an einem 29. Oktober, bald ist also Jahrestag. Ein unscheinbares kleines Schild steht daneben. Ein Baum als „Symbol für das Bekenntnis der Spandauer Bevölkerung zum Frieden und im Gedenken an die Opfer von Hiroshima und Nagasaki“. Doch kaum jemand kennt dieses Mahnmal. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:“

„Der SSV war nie weg - die Kegelabteilung gab’s immer“: Interview im Newsletter über Spandaus Kegelszene

Vor der Wahl in Spandau: Wahl-Stadtrat spricht im Newsletter über 2600 Briefe, heißen Tee in der Kälte und wirbt um eine Person im Rathaus

Kurios: Heiligabend, 23.59 Uhr, werden die Wahlplakate aufgestellt

Mit Entenzelt am Havelufer? So viele Weihnachtsmärkte gibt es 2022 - die Newsletter-Übersicht

Festbeleuchtung an Spandaus Straßen? Das sagt der Stadtrat im Newsletter

Neue Wasserballarena: SPD-Chef lud zum Spitzengipfel und nennt im Newsletter erste Details

Insel Eiswerder: der neue Vorstand, die ersten Ziele im Newsletter

Heerstraße Nord: Klartext vom Stadtrat im Newsletter zu Duschcontainern und Kampf gegen Armut

Pichelsdorfer: nächste Bauetappe

45.000 Euro für „Wilma“

Spandaus Chor lädt nach Westend

Waldlauf: die besten Schulen im Newsletter-Überblick

750 Jahre Staaken: Alt-Pfarrer mit Kalender - und Kritik im Newsletter

Theaterwerkstatt: Premiere in Kladow

El Clasicow: Newsletter berichtet vom Derby zwischen Kladow und Gatow

Nach Hertha: Leserbriefe an den Newsletter zum M49 auf der Heerstraße

Viele wunderbare Ideen von Leserinnen und Lesern des Newsletters: Wie sollte die neue Schule in Hakenfelde heißen?

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG unter anderem zu folgenden Themen:

Handjerystraße: Grüne Stadträtin stößt mit bisherigen Plänen zur kommenden Fahrradstraße auf geschlossene Ablehnung bei den anderen Parteien

Nächster Streit in Sicht? Pläne für Fahrradstraße Boelckestraße

Leitlinien des Bezirks zur Bürger*innenbeteiligung vorgestellt

Erstes bezogenes Haus der Schöneberger Linse: Ein modernes Haus will alte nachbarschaftliche Gemeinschaft fördern

Häufig nichts im Briefkasten – wieder zunehmend Beschwerden wegen mangelhafter Briefzustellung im Bezirk

Aktivist*innen der Gruppe Letzte Generation kleben sich an Autobahnausfahrten fest: Schöneberg betroffen

Berliner Mauerweg: Beginn der Baumaßnahmen am Jenbacher Weg

Wie der Bezirk versucht, einen Brennpunkt in der Neuen Steinmetzstraße zu befrieden

Heizen mit dem Internet:Rechenzentrum in Marienfelde liefert Abwärme für 1000 Haushalte

Investitionen Tempelhofer Feld: Neue Sportgeräte, Toiletten, Barrierefreiheit

Suppenküche in Lichtenrade mit Nachbarschaftspreis geehrt

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin zum Beispiel über Folgendes:

Bürgerräte - ein Querschnitt der Gesellschaft

Hausarztpraxen dringend gesucht - Neupatient:innen warten zweieinhalb Monate auf Termin

Ein halbes Jahr nach dem tödlichen Unfall auf der Landsberger Allee: Weiter wie gehabt

Bildungscampus Mahlsdorf „nicht realisierbar“

Welcher BVV-Typ sind Sie? Bezirkspolitik zum Ausprobieren

Karnevalswitz? CDU will 13. Berliner Bezirk auf Brandenburger Land

Veranstaltung im Heimatmuseum: Orte der NS-Zwangsarbeit

Dreijähriges Mädchen in Hellersdorf von Balkon gestürzt

Projekt „Essbare Schule“ läuft aus

Leseland DDR – eine Plakatausstellung

Tipp: Führung „Als Biesdorf ein kleines ‘Wandlitz’ war“

Informationsveranstaltung: Umgestaltung des Verkehrsknotens Marzahn

Museumsbegeisterte Freiwillige gesucht

