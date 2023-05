Gefährliche Matschbirnen Umstrittene Massenrodung in Prenzlauer Berg

Bäume in Pankow erhalten, wo es nur geht, und über jede nötige Fällung frühzeitig transparent zu informieren – das hat das neue Bezirksamt unlängst versprochen. Doch in der Realität wird im Straßen- und Grünflächenamt (SGA) im Zweifel auch ohne Ankündigung weiter zur Kettensäge gegriffen. Aktuelles Beispiel: die Immanuelkirchstraße in Prenzlauer Berg. Dort sollen die jahrzehntealten Birnenbäume offenbar samt und sonders gefällt werden – weil sie Birnen tragen.