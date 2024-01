Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Pankow Bezirk reagiert auf Gerichts-Niederlage - und nennt Termin

Das Ringen um die umstrittene Geflüchtetenunterkunft in Berlin-Pankow geht in die nächste Runde. Das Bezirksamt Pankow hat auf die juristische Niederlage in der vergangenen Woche vor dem Verwaltungsgericht Berlin reagiert. Der Bezirk nannte erstmals einen Termin, bis wann er darüber entscheiden will, ob der geplante Neubau dem Artenschutz zumindest im laufenden Winter entgegensteht.