Geisterhaus in Berlin-Westend Denkmalgeschützte Villa steht noch immer leer

In den 1920-er Jahren gestaltete der Architekt Martin Punitzer die „Villa Schönbach“ an der Württembergallee 31 in Westend als repräsentativen Bau für den Bankier Alwin Schönbach. Beide emigrierten in der Nazizeit, weil sie als Juden verfolgt wurden. Zuletzt diente die Villa einer Familie als professionelles Fotostudio und Wohnort. Aber seit 2018 ist das Baudenkmal ein Geisterhaus.