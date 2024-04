Geldinstitut streicht Leistungen Berliner Postbank-Filiale kümmert sich nicht mehr um Briefe und Pakete

Ab Mai bietet die Postbank an der Uhlandstraße 85 in Berlin-Wilmersdorf keine Postdienstleistungen für Briefe und Pakete mehr an. Unternehmenssprecher Oliver Rittmaier kann auch den verbleibenden Standort des Geldinstituts nicht dauerhaft garantieren. Für dessen „fernere Zukunft“ gebe es „noch keine abschließende Entscheidung“. Über viele Standorte in ganz Deutschland führe man noch „Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern“.