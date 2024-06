Gemeinschaftsgarten in Berlin-Hellersdorf Wo Unkraut zupfen Menschen verbindet

An diesem Tag dominiert im Gutsgarten Hellersdorf die Farbe Grün. Die sattgrünen Blätter der Tomaten lehnen sich an ihre Rankhilfen, die hellgrünen Erbsenschoten platzen fast vor Reife und das faserige Möhrengrün sprießt in Büscheln über den Rand der Hochbeete. Ende Mai steht in dem Gemeinschaftsgarten, der sich in der historischen Mitte des mittelalterlichen Dorfes Hellersdorf befindet, alles in Blüte.

Mittendrin sitzt eine Handvoll Gärtnerinnen und Gärtner und trinkt frisch aufgebrühten Brennnesseltee. „Von Brennnesseln haben wir hier wirklich ausreichend“, sagt Daniel Dermitzel und schenkt mir eine Tasse ein. Er ist Teil des Prinzessinnengärten Kollektivs, das viele Jahre einen Gemeinschaftsgarten am Moritzplatz betrieb und dann auf einen alten Friedhof an der Neuköllner Hermannstraße umzog.

Das historische Quartier beleben

In Hellersdorf zupft er seit 2016 Unkraut. Damals war das Bezirksamt auf das Kollektiv zugekommen; es wollte einen Gemeinschaftsgarten etablieren, um wieder Leben in das von verfallenen Häusern geprägte Stadtgut zu bringen. In diesem Sommer soll auch die Einweihung des umgebauten Stadtplatzes erfolgen.

Zwischendurch musste der Garten einmal den Standort wechseln, weil auf dem alten Gelände Mehrfamilienhäuser gebaut wurden. An dem neuen Ort dürfen sie erstmal bleiben – auch wenn die finanzielle Unterstützung stabiler und langfristiger ausfallen könnte, wie es Dermitzel vorsichtig ausdrückt.

Bezirke-Newsletter: Marzahn-Hellersdorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwischen zehn und 15 Menschen sind derzeit regelmäßig im Gutsgarten aktiv. Adelheid ist eine davon. Sie liebt es, in der Erde zu wühlen und sich die Finger schmutzig zu machen, erzählt sie. „Außerdem ist es einfach faszinierend, wie aus einem kleinen Samenkorn eine Pflanze entsteht und dann etwas, was man essen kann.“ Ein eigenes Beet haben die Gärtnerinnen und Gärtner hier nicht, die Ernte wird gemeinschaftlich geteilt. „Momentan haben wir zum Beispiel unglaublich viel Salat“, sagt sie und lacht.

Zu vermitteln, was es bedeutet, sein eigenes Essen anzubauen und nachhaltig mit der Natur umzugehen, ist einer der Schwerpunkte des Gutsgartens. Regelmäßig bietet das Kollektiv deshalb Workshops zu Garten- und Naturthemen für Kinder und Erwachsene an. Am kommenden Langen Tag der Stadtnatur erklärt Daniel Dermitzel, was es mit der Grauwasserkläranlage auf sich hat, welche der Gutsgarten 2022 gebaut hat.

Im Gutsgarten Hellersdorf wird gemeinsam gegärtnert © Julia Schmitz

Im Mittelpunkt steht aber vor allem das Miteinander in Hellersdorf: Mit Freiluftkino, Live-Musik und einem jährlichen Herbstfest bringt der Gutsgarten Nachbarschaft zusammen. Beim Gärtnern sei es egal, woher ein Mensch komme oder welche Sprache er spreche, sagt Daniel Dermitzel. Es gehe darum, sein Wissen zu teilen und voneinander zu lernen.

Mitgärtnern erwünscht

Einmal sei ein Ehepaar vorbeigekommen, das aus der Ukraine geflohen war. „Sie sprachen zwar kein Deutsch, aber der Mann lief direkt zu unseren Weinreben und begann, sie zurückzuschneiden. Er hatte in seiner Heimat als Weinbauer gearbeitet. Das passte perfekt, denn wir hatten bisher nicht so viel Ahnung davon“, erzählt er. Wer mitgärtnern möchte, kann übrigens einfach an den offenen Tagen vorbeikommen – es gibt immer etwas zu tun.

Der Gutsgarten Hellersdorf befindet sich auf dem Stadtgut Hellersdorf (Alt-Hellersdorf 17). Die offenen Gartenarbeitstage finden jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr sowie Samstag von 11 bis 15 Uhr statt

Dies ist ein Text aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Marzahn-Hellersdorf, der Sie jeden Dienstag mit allen aktuellen Nachrichten, Tipps und Terminen aus dem Bezirk versorgt. Sie können ihn ganz einfach hier bestellen. Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem:

Debatte um Sozialwohnungen auf dem Knorr-Bremse-Gelände: Senatsverwaltung widerspricht Bezirksstadträtin

Alles zugestellt mit fremden LKWs und Transportern: Wie der Bezirk das Parkplatzproblem in Marzahn lösen will

Müll und immer wieder Müll: So häufig wird der Bahnhof Kaulsdorf gesäubert

Vor 28 Jahren von Neonazi zusammengeschlagen: Orazio Giamblanco hat seinen langen Kampf ums Überleben verloren

Plitsch platsch: An diesen Orten im Bezirk können Kinder an heißen Tagen planschen, ohne Eintritt zahlen zu müssen

Quaddeln, Bläschen, Ausschlag: Warum Sie um diese Schmetterlingsart in den kommenden Wochen einen großen Bogen machen sollten

Auf Tuchfühlung mit Biber und Bienen: Wo sie den Bezirk beim Langen Tag der Stadtnatur erforschen können

Mehr Grün für Marzahn-Hellersdorf: Bezirk will Projekt „Hausbäume“ starten

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot