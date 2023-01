Gemeinschaftsschule Berlin-Adlershof Verhindert eine Streuobstwiese den Neubau?

In Adlershof gibt es Probleme mit dem Bau einer Gemeinschaftsschule, wie aus einer Anfrage des Bezirksverordneten Paul Bahlmann (SPD) hervorgeht. In der Hermann-Dorner-Allee will die Howoge mit einem neuen Gebäude Platz für 1400 Schülerinnen und Schüler aus Primarstufe sowie Sekundarstufe I und II schaffen. Doch der schönste Apfel hat oft einen Wurm, wie der Volksmund sagt: Im Falle der geplanten Schule sind es aber nicht nur sprichwörtliche Äpfel.

Denn innerhalb des Bereichs für den geplanten Neubau befindet sich eine Streuobstwiese, die bereits etliche Jahre alt ist. Weil Streuobstwiesen aber seit kurzem als geschützte Biotope gelten, dürfen die Bäume nicht gefällt werden. Es sei denn, es gibt eine Ausnahmegenehmigung. Die Howoge hat bereits einen Befreiungsantrag gestellt.

Aktuell ist das Bezirksamt in der Sache mit den Naturschutzverbänden im Gespräch, eine Stellungnahme dieser wird Anfang Januar erwartet. Bezirksstadträtin Claudia Leistner (Grüne) hofft, dass die Diskussion nicht auf eine Klage hinausläuft, denn dann könnte es eng werden werden für den Zeitplan des Bauprojektes: Bäume dürfen nur zwischen dem 1. Oktober und dem 1. März gefällt werden. „Unser Ziel ist es ganz klar, diese Schule zu errichten“, sagte sie während der Bezirksverordnetenversammlung im Dezember.

Im neuen Newsletter aus Treptow-Köpenick lesen Sie unter anderem über diese Themen, die Julia Schmitz für Sie aufgeschrieben hat:

„Trepnick“ räumt auf: Diana Franz veranstaltet Müllsammel-Aktionen im Bezirk

Klatsch, Tratsch und frisches Gemüse: CDU fordert Wochenmarkt für Johannisthal

Unsere Bücherei soll schöner werden: Die Stadtteilbibliothek in Alt-Treptow wird saniert

Neues Jahr, neue Wahl: Briefwahlunterlagen sind ab sofort erhältlich

Historische Architektur: Führung durch das Alte Wasserwerk in Friedrichshagen

Die besten Kiezpoeten beim Ostberlin Poetry Slam

Vollsperrung der Kreuzung: Köpenicker Landstraße auch weiterhin nicht freigegeben

Immer montags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Treptow-Köpenick. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite