Generationenwechsel im Heimatverein Berlin-Wannsee „Es gibt Wege, junge Menschen auf die Vergangenheit aufmerksam zu machen“

Seit 1972 lebt Hannelore Bolte (79) in Wannsee. Doch die ehemalige Lehrerin für Deutsch und Russisch – zuletzt unterrichtete sie an der Alfred-Wegener-Realschule (heute ist es die Gail-S.-Halvorsen-Oberschule) in Dahlem – wohnt nicht nur im Südwesten, sie wollte auch mehr über die Historie ihres Stadtteils wissen. Also trat sie dem Verein für Kultur und Geschichte in Wannsee bei. Seit 2008 ist sie dort die Vorsitzende.