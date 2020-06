Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 214.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de





Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

TVO mit Exklusiv-Kreisel für Radfahrer - und Kahlschlag in der Wuhlheide. Die Tangentialverbdindung Ost wird jetzt mit einer spektakulären Kreisel-Kreuzung für Radfahrer als Projekt der Verkehrswende verkauft, bleibt aber in Zeiten der Klimakrise vor allem eins: Eine Auto-Schnellstraße, die Auswirkungen auf die Natur im Umfeld hat. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

S-Bahnstrecke Richtung Südkreuz wird gesperrt

Musikschullehrer protestieren gegen Raumnot

Kontroverse um Pop-up-Busspur auf der Oberspreestraße

Steganlagenkonzept: Sechs Vereine siedeln im "roten Bereich"

Badestellen an der Spree gesucht

Neues Tourismusbüro im Treptower Hafen

Mädchenpreis-Gewinnerin im Kurzportrait

Aus LICHTENBERG schreibt Pauline Faust:

Warum blinde und sehbehinderte Kinder pädagogische Unterrichtshilfen brauchen und was die Eltern an einer Inklusionsschule fürchten

Das Wichtigste aus der Corona-Zwischenbilanz des Bezirksamts

Mit Haarspray gegen Eichenprozessionsspinner

1.600 Bewerbungen auf Kleingärten in Lichtenberg: Verband schließt Liste

Münchner Künstler Ralf Homann hat die Lichtenberger*innen genau beobachtet

Bezirk setzt sich für Galeria-Kaufhof-Standorte ein

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newsletter aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.