Geplanter Start 2025 Dorfanger Bohnsdorf wird umweltgerecht saniert

Hier sah es schon mal einladender aus: Der unter Denkmalschutz stehende Dorfanger in Bohnsdorf mit Teich und Grünfläche ist deutlich in die Jahre gekommen und verwildert. Schon länger plant das Bezirksamt, das Areal zu sanieren – und zwar klima- und umweltgerecht, also angepasst an die veränderten klimatischen Verhältnisse. In Zukunft soll hier nicht nur eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren ihr Zuhause haben, der Anger soll auch wieder ein gemütlicher Aufenthaltsort für die Nachbarschaft werden.

Bereits im Herbst 2021 waren für das Projekt 3,3 Millionen Euro Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ bewilligt worden, von denen das Bezirksamt zehn Prozent selbst aufbringen muss. Die ursprüngliche Idee, am Dorfanger auch ein Umwelt- und Bildungszentrum zu errichten, wurde mittlerweile wieder verworfen.

Nachdem es eine Weile rund um das Vorhaben ruhig geblieben war, steht jetzt ein grober Zeitplan fest: Ein Planungsbüro erstellt noch in diesem Jahr die konkreten Baupläne, 2025 rollen dann die Bagger an. Auch Anwohnerinnen und Anwohner dürfen mitreden und ihre Ideen und Wünsche einbringen: Eine Bürgerbeteiligung ist laut Bezirksamt vorgesehen.

