Geschnatter am Teich Kanadagänse entdecken in Berlin das städtische Leben

Auf einmal war das Paar in diesem Frühjahr da. Nicht allzu häufig, aber immer wieder traf man es am frühen Morgen im Volkspark Mariendorf. Die beiden Kanadagänse, erkennbar an ihren langen, schwarzen Hälsen, mischten sich unter die anderen gefiederten Bewohner und Besucher am und im Blümelteich wie Schwäne, Enten, Blässhühner. In der Vergangenheit waren Kanadagänse dort nicht aufgefallen. Anders als beispielsweise der Kormoran.