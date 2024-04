Glasfaser Fehlanzeige Warten auf das schnelle Internet in Berlin-Reinickendorf

Das schnelle Internet lässt besonders in den Außenbezirken auf sich warten. Wie sich am Gigabit-Monitor des Landes Berlin ablesen lässt, haben aktuell 24,3 Prozent der Wohn- und Gewerbeeinheiten in Reinickendorf einen Glasfaseranschluss. Glasfaser gilt als derzeit beste Technologie, um stabiles und sehr schnelles Internet zu ermöglichen.

Damit liegt der Bezirk deutlich unter dem Berlin-Durchschnitt von 34,2 Prozent. Die Schlusslichter sind Treptow-Köpenick (12,7 Prozent) und Steglitz-Zehlendorf (13,9 Prozent), das Spitzentrio bilden Mitte (57,4 Prozent), Charlottenburg-Wilmersdorf (49,5 Prozent) und Lichtenberg (49,2 Prozent).

Ein Blick auf die Ortsteile offenbart große Unterschiede: Je weiter draußen, desto schlechter ist die Anbindung. Hier ein Überblick mit der Prognose des Senats für das Jahr 2024:

Reinickendorf: 36,7 % (Prognose: +29,4)

Tegel: 11,4 % (+9,5)

Konradshöhe: 0,3 % (-)

Heiligensee: 0,8 % (-)

Frohnau: ca. 0 % (+0,2)

Hermsdorf: 1,0 % (+21,7)

Waidmannslust: 3,9 % (+68,2)

Lübars: 0 % (+15,3)

Wittenau: 2,7 % (+79,8)

Märkisches Viertel: 74,1 % (+13,4)

Borsigwalde: 19,7 % (+78,3)

In Frohnau hatten im Februar ganze zwei Wohn- oder Gewerbeeinheiten einen Glasfaseranschluss. Lübars ging bisher ganz leer aus. Die hohe Abdeckung im Märkischen Viertel dürfte sich vor allem durch die vielen Neubauten erklären, die nach Aussage der Gesobau in den letzten Jahren durchsaniert wurden. Zum Vergleich: Im Hansaviertel in Mitte haben fast alle Haushalte (99,8 Prozent) einen schnelleren Anschluss.

Optimistisch klingt die Prognose: Im Laufe des Jahres erwartet der Senat, dass sich die Glasfaser-Versorgung im Bezirk mehr als verdoppelt – auf 51,6 Prozent. Besonders in Borsigwalde (98 Prozent), Wittenau (82,5 Prozent) und Waidmannslust (72,1 Prozent) soll sich die Abdeckung erheblich verbessern. Dort will der Telekommunikationsanbieter 1&1 bald Zehntausende neue Anschlüsse anbieten, gab das Unternehmen kürzlich bekannt.

Wenig bis nichts passiert laut der Prognose in Frohnau, Konradshöhe und Heiligensee. Das Ziel des Senats: Bis 2028 soll das schnelle Internet für alle Berliner Haushalte verfügbar sein.