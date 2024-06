Gleichberechtigung in Friedrichshain-Kreuzberg SPD will „Bürger:innenamt“ statt Bürgeramt

Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern beginnt in der Sprache: Das „Gendern“ soll alle Geschlechter mit einbeziehen: nicht nur Frauen und Männer, sondern auch diverse Personen, die sich zum Beispiel keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Um auch sie anzusprechen, fordert die SPD in Friedrichshain-Kreuzberg, das Bürgeramt offiziell in Bürger:innenamt umzubenennen.

„Natürlich soll das Bürgeramt nicht nur Männer repräsentieren, sondern die ganze Bevölkerung ansprechen“, heißt es von der SPD. „Das signalisiert allen Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg, dass die Verwaltung für sie da ist und ist somit ein wichtiges Signal für mehr Gleichstellung.“

Timur Husein, CDU-Abgeordneter aus Kreuzberg, findet das nicht so gut und sprach auf „X“ davon, dass eine Umbenennung niemandem helfe. Husein hatte sich bereits zuvor, ebenfalls über den Kurznachrichtendienst „X“, mit dem Linken-Abgeordneten Klaus Lederer, ehemaliger Kultursenator Berlins, über die Anzahl der Geschlechter gestritten. Husein sieht nur zwei biologische Geschlechter, Lederer weiß, dass es diverse gibt, sowohl biologisch wie sozial.

Lederer schrieb, Husein verneine das Existenzrecht transsexueller Personen*. Medial interessierte der Streit der beiden Abgeordneten bisher kaum jemanden, egal, welches Geschlechts. Vom RBB wurde Husein allerdings (versehentlich) „zum rechtsradikalen AfDler gemacht“. Das ist er ganz bestimmt nicht, aber immerhin die AfD dürfte ihm in Sachen Geschlechter und Gendern Zuspruch geben – im Gegensatz zu SPD, Grünen, Linken und Teilen der FDP und CDU.

Den Vorwurf des Populismus wird sich Husein zudem gefallen lassen müssen. Denn die SPD fordert nicht nur die Umbenennung des Amts, sondern hat gleich einen langen Katalog an Maßnahmen für die Unterstützung queerer Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg erstellt. Der von Husein verbreitete Punkt mit dem Amt ist nur ein Vorschlag darin.

In erster Linie möchte die SPD eine:n Beauftragte:r für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt zur Vermittlung der Akzeptanz queerer Lebensweisen sowie den Aufbau eines „Queeren Zentrums“ im Bezirk mit Angeboten für Jugendliche. Bevor so etwas beschlossen wird, ist es aber ein weiter Weg: Der Antrag muss zunächst in mehreren Ausschüssen besprochen werden. Wer es genau wissen möchte, möge sich diese Darstellung der SPD-Verordneten Peggy Hochstätter anschauen. Alles klar?

