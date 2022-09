God save Berlin-Gatow Queen Elizabeth II. – und ihr heimliches Königreich Spandau

God save the Queen – God save Berlin-Gatow. Das Foto oben zeigt Elizabeth II. im Mai 1978 bei ihrem Besuch im Berliner Südwesten, wo die Royal Air Force zu Mauerzeiten ihren Flugplatz hatte.

Den Badestrand am Glienicker See und die Weite der Rieselfelder: Das war das Erste und Letzte, was sie von Berlin sah, wenn sie in all den Jahren aus ihrem Flugzeugfensterchen guckte.

Der Anflug 1990 aus Süden über die DDR und Glienicker See zum Flugplatz Gatow. Unten die Lampen in den Gärten der Privathäuser. Rechts der Tower. © Joachim Weiß / aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau

Der Anflug 1990 aus Norden über die Rieselfelder und Wälder auf Gatow. Links der Tower. © Rainer W. During für den Tagesspiegel-Newsletter Spandau

Vom Flugplatz in Berlin-Gatow ging es über den Kladower Damm in die weit entfernte Berliner Innenstadt – und natürlich in die Villa Lemm am Havelufer von Gatow.

Dort, am Rothenbücherweg, wohnte der britische Stadtkommandant, und dort residierte auch die Queen bei ihren Berlin-Besuchen.

Ein edles Haus mit tollem Garten, das bis heute vom Wasser gut zu sehen ist. Und natürlich vom Grunewaldturm!

Erbaut 1908, der Name: "Villa Lemm". Die vielleicht berühmteste Anlage im Süden Spandaus. In den 90er Jahren war das Haus mal als Residenz des Bundeskanzlers im Gespräch. © Imago

Der Blick vom Grunewaldturm auf Gatow. In der Bildmitte: Villa Lemm. © Imago

Daran erinnerte jetzt der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, schließlich wurde Berlins westlichster Bezirk geprägt von den britischen Alliierten.

Es gab Einkaufszentren, Kinos, Kitas, auch Golfclubs und Segelvereine, die very british waren und wo die Soldaten und ihre Familien ein- und ausgingen.

Kam auch vor, dass manchmal Panzer oder Ähnliches am Dorfplatz in Kladow vorbeirollten, weil sie gerade von Kaserne zu Kaserne eilten. Montgomery Barracks, Kaserne Hottengrund. 1994 verabschiedete sich hier die Berlin-Brigade.

Auch Prinzessin Anne, die einzige Tochter von Queen Elizabeth II., die vergangene Woche gestorben ist, besuchte 1987 in ihrer Eigenschaft als Ehrenoberst „ihre“ Einheit an der Wilhelmstraße: hier die Geschichte von damals im Tagesspiegel.

Lady Di. Im Panzer. Im Trainingsanzug. In Spandau

18 britische Panzer waren hinter den Zäunen am Spandauer BVG-Bushof stationiert, die die Sowjets abschrecken sollten. In einem Panzer durfte sogar Lady Di mitfahren – im Trainingsanzug! Hier die Erinnerungen im Tagesspiegel.

Lady Di in Spandau - zur Belustigung der Truppe im Panzer. © Imago

Wenn die Queen in Berlin-Gatow landete, standen wir abkommandierten West-Berliner Schulkinder am Zaun und winkten fröhlich der alten Frau mit dem großen Hut zu. Wer die Frau war? Nebensache.

Hello again. Am Ufer des Glienicker Sees, hart an der Grenze zur DDR, standen die riesigen Anfluglichter der Landebahn im Garten von Privatleuten.

Mit British Airways von Gatow nach London

Bis in die 50er Jahren hoben hier sogar ganz normale Passagiermaschinen der British Airways nach London ab, mit Zwischenlandung in Hamburg oder Düsseldorf.

Der örtliche Golfclub Gatow (neben dem Flugplatz) erinnert sich bis heute in seiner Vereinschronik an die vielen königlichen Gäste, die auf den Landebahnen nebenan aufsetzten.

„Zu großem Ärger konnte es führen, wenn sich verschlagene Bälle auf die Landebahn verirrten. Auch konnte es passieren, dass die britische Militärpolizei vorbeikam und darum bat, das Üben einzustellen, da in einer halben Stunde Queen Mum oder Prince Charles in Gatow landen würden“, heißt es in der Chronik.

Der Ehrenvorsitzende erinnert sich hier im Tagesspiegel an diese Zeit, als der Golfclub der bestbewachte der Welt war. Im Innern des alten Golfclubs ist auch noch ein Bild aus alten Tagen der Queen zu finden.

Entdeckt! Das Bild der Queen auf dem Regal hinter Barhockern. © André Görke

„Wir waren früher der bestbewachte Golfclub der Welt, ein closed shop. Der Golfclub liegt auf dem Gelände des alten britischen Flugplatzes. Wer mitspielen wollte, betrat britisches Territorium. Vorn am Kladower Damm musste man mit seinem Golf-Equipment an den Wachen vorbei auf den Flugplatz. War eine irre Zeit. Hier gab es Rugby-Plätze, die britische Fahne wehte, bezahlt wurde aber mit D-Mark“, erinnerte sich Bernhard Neumann mal im Spandau-Newsletter.

„Irgendwann habe ich sogar die Schotten mit meinem Schul-Englisch verstanden! (lacht) Deren Regimenter brachten immer neue Soldaten nach Gatow, und die Schotten sind wirklich richtig gute Golfer.“

Der Golfclub Gatow, der in Kladow liegt - und ein schönes Vereinsheim mit klasse Terrasse hat. © André Görke

Im einstigen Flugplatz, den die Briten wie die anderen Alliierten 1994 verlassen haben, erinnert die besonders empfehlenswerte Schau im Luftwaffenmuseum an die Vergangenheit des Flughafens - mit dem passenden britischen Titel: „You can’t miss Gatow“.

Tipp! So heißt die Schau im Luftwaffenmuseum. © André Görke

Im Nachbardorf Berlin-Gatow (der Flugplatz selbst gehört zu Berlin-Kladow) gab es bis vor einigen Jahren auch ein schönes Traditionsfest: einen britischen Abend im alten Bauernhaus an der Mühle. Dort gab es schottische Musik, schottische Gedichte, schottische Getränke und, naja, schottisches Köstlichkeiten namens „Haggis“ aus dem Topf. Schließlich waren die schottischen Soldaten ebenfalls ums Eck postiert.

Im Dorfkern von Berlin-Kladow gibt es wiederum die zentrale Gaststätte namens „Kladower Hof“, in der Familie Bowen seit 100 Jahren arbeitet. Und der Nachname verrät es: Auch sie haben eine britische Familiengeschichte aus der Zeit der Alliierten - deshalb gibt es dort auch britisches Bier, Cider, Fish&Chips und britischen Fußball. Hier die Geschichte im Tagesspiegel.

Und seit 2022 erinnert im einstigen deutsch-britischen Yachtclub am Havelufer eine Schau an die Geschichte des Ortes: Dort wurden während der Luftbrücke die Wasserflugzeuge der Briten aufgetankt, die dann nach Hamburg zurückgeflogen sind.

Das Barfly - „eine alte Tommykneipe“

Eine der bekanntesten Kneipen Spandaus hat auch eine Erinnerung an die alten Tage mit den Briten: gemeint ist das „Barfly“. Dessen Geschichte begann 1992.

„Bei einer Runde Gassi mit dem Hund entdeckten wir das Café, eine alte Tommykneipe, wo die britischen Soldaten ihr Bier tranken“, erinnert sich mal eine der beiden Chefinnen. „Wir waren Mitte 20, hatten kein Geld, sind da reingestratzt, haben Freunde angepumpt und den Laden übernommen.“ In diesem Jahr hat die Kneipe ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert.

Auch Lady Di wohnte in Gatow am Rothenbücherweg, gemeinsam übrigens mit einem gewissen Prince Charles. God save the King.

