Grandiose Aufholjagd der kleinen Hertha gegen Union „Das Tor ist mein Ding!“

Besonders in den ersten 20 Minuten war Emma Reimann am vergangenen Sonntag gefordert: In der U17-Bundesliga spielte Hertha 03 gegen die Auswahl vom 1. FC Union. Hertha gegen Union, längst ein Fußball-Klassiker, wenn auch hier mit der „kleinen Hertha“ aus Zehlendorf. Es wurde spannend: Erst landete der Ball in der 14. Minute unglücklich im Hertha-Netz, dann schoss Unions Josi Schwarz zwei Minuten später das zweite Tor. 0:2 aus Zehlendorfer Sicht. Doch die Fußballerinnen von Hertha 03 ließen weder Kopf noch Füße hängen – und starteten erst eine Aufhol- und dann eine Treibjagd. Nach zweimal 20 Minuten lautete das Endergebnis 5:2. Das Gespräch mit der 16-jährigen Hertha-Torwartin fand unmittelbar nach Spielende statt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden