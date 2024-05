„Gravierende Mängel“ Dieses alte Jugendfreizeitheim wird durch einen Neubau ersetzt

Noch eine Berliner Baustelle, diesmal inStaaken am Bullengraben: Dort planen Immobilienstadträtin Carola Brückner, SPD, und Jugendstadträtin Tanja Franzke, CDU, den Bau eines neuen Jugendfreizeitheims. Das „Geschwister-Scholl-Haus“ ist Baujahr 1979 und wird abgerissen. Das geht aus aktuellen Rathausplänen hervor, die dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels vorliegen. Architekten, Bauplaner und Techniker werden jetzt in die Spur geschickt.

Das Geschwister-Scholl-Haus neben der Astrid-Lindgren-Grundschule habe „gravierende funktionale Mängel in den Bereichen Brand-, Schallschutz, Außenwirkung und Inklusion, die zwingend zu ändern sind“, heißt es im vernichtenden Urteil des Bezirks. „Als Ergebnis des Bedarfsprogramms ergibt sich daraus ein Abriss und Neubau.“ Und zwar ein viel größerer. „Die Nutzfläche ist von ca. 540 m² (Bestand) auf ca. 800 m² (Neubau) zu vergrößern.“

Kicker, Billard, Tischtennis, Café, Projektküche – alles das ist ebenso geplant wie ein Multifunktionssaal. „Im Werkstattbereich sollen Räume für Fahrrad, Töpfern, Holz, Nähen, Drucken, Fotografie und im Musikbereich Räume für Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Übungsräume und Aufnahmestudio betrieben werden“, heißt es in der Ausschreibung.

Gleich nebenan befindet sich die Astrid-Lindgren-Grundschule. Auch sie wird bis 2032 umgebaut. © André Görke

„Die Jugendfreizeiteinrichtung Geschwister-Scholl-Jugend in Staaken bildet mit einer benachbarten Grundschule einen wichtigen Bildungs- und Freizeitstandort für die angrenzenden Wohngebiete“, erklärte mir Stadträtin Tanja Franzke, als ich sie nach der Bedeutung des maroden Baus am Bullengraben frage.

„Aktuell haben wir dort 150 Plätze für Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter zwischen 8 und 25 Jahren. Die Jugendfreizeiteinrichtung GSH bietet vielfältige Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie beispielsweise eine Druck- und Medienwerkstatt, ein Fotolabor, eine Holz- und Tonwerkstatt oder einen Veranstaltungssaal sowie Räumlichkeiten bzw. Gelände für verschiedene Spiel- und Sportaktivitäten.“ Und der Bedarf steigt.

Südekumzeile Ecke Magistratsweg: Hier befindet sich die Schule. © André Görke

„Spandau ist ein wachsender Bezirk – gerade was die Altersgruppe zwischen 6 und 26 Jahren betrifft – und hat bekanntermaßen viel Zuzug“, sagte mir Franzke. „Alle Prognosen gehen auch in Zukunft von steigenden Zahlen aus.“ Deshalb soll die Fläche ja auch vergrößert werden.

Und was passiert während des Neubaus? „Vor dem kompletten Abriss des Gebäudes ist ein Umzug zu planen. Zum jetzigen Stand ist die Nutzung von einem Containerprovisorium geplant. Jedoch nicht auf dem Gelände der JFE, da es zu Beeinträchtigungen durch Baulärm und -staub kommen wird“, heißt es in der Ausschreibung an die Firmen. Doch dieser Plan ist schon wieder vom Tisch. Franzke zum Spandau-Newsletter: „Ein Interimsbau z. B. in Form eines Containerprovisoriums ist nicht vorgesehen.“

Bis zur Fertigstellung dauert’s aber noch ein Weilchen. Franzke zum Spandau-Newsletter: „Der Beginn der Baumaßnahmen wird für Ende 2027/Anfang 2028, die Fertigstellung bis zum Frühjahr 2032 angestrebt.“

