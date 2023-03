Grün-Rot-Rot in Tempelhof-Schöneberg Grüner Bezirksbürgermeister soll im Amt bleiben

Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann von den Grünen wird voraussichtlich weiter an der Spitze des Bezirks stehen. Einen guten Monat nach den Wahlen vom 12. Februar zeichnet sich in Tempelhof-Schöneberg ab, wie es politisch weitergehen soll. Nach den Wochen der Sondierungen wollen Grüne, SPD und Linke über eine Vereinbarung „für die progressive Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung und im Bezirksamt“ verhandeln. Einen entsprechenden Vorschlag werden die Kreis- und Fraktionsspitzen jetzt ihren Gremien unterbreiten. Die CDU, die mit 30,8 Prozent die größte Fraktion in der BVV stellt, wird damit keine Mehrheit für ihren Kandidaten Matthias Steuckardt haben.

Am heutigen Abend tagt eine Mitgliederversammlung der Grünen, bei der SPD kommt der Kreisvorstand ebenfalls heute Abend zusammen, bei den Linken am Mittwoch. In den kommenden zwei Wochen wollen die drei Parteien genauer darüber verhandeln, wie die Basis für eine Zusammenarbeit aussehen kann. Geplant ist, keine neue Zählvereinbarung abzuschließen, sondern die alte zwischen Grünen und SPD weiterlaufen zu lassen. Allerdings soll eine Zusatzvereinbarung mit der Linken geschlossen werden, um die Wahl des Bezirksbürgermeisters, der Stadträte und auch des Bezirksverordnetenvorstehers zu sichern. Ebenso geht es darum, eine Mehrheit für den Haushalt und weitere gemeinsame Projekte zu verabreden.

Im April müssen erneut die Parteigremien über das Verhandlungsergebnis befinden, damit bei der BVV-Sitzung im kommenden Monat das Bezirksamt gewählt werden kann. Das kann aber nur geschehen, wenn das Abgeordnetenhaus das entsprechende „Gesetz zur Abbildung der Stärkeverhältnisse in der Bezirksverordnetenversammlung im Bezirksamt infolge der Wiederholungswahl“ bis dahin beschlossen hat. An diesem Donnerstag wird es dort in erster Lesung behandelt.

Bei der Wiederholungswahl hat die grün-rote Zählgemeinschaft ihre Mehrheit verloren; sie musste deshalb die Linke mit ins Boot holen. Sowohl die Grünen als auch die SPD hatten auch mit CDU und der FDP sondiert, ob eine Vereinbarung möglich gewesen wäre. Die CDU habe zwar viele Zugeständnisse gemacht und Verlässlichkeit angeboten, aber es habe mit der SPD doch mehr inhaltliche Gemeinsamkeiten gegeben, sagte Moritz Heuberger, einer der beiden Grünen-Kreisvorsitzenden. Die Grünen werden auch nach der Wahl weiterhin zwei Bezirksamtsmitglieder stellen können: Neben Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann ist dies Saskia Ellenbeck, Stadträtin für Ordnung, Straßen, Grünflächen, Umwelt und Naturschutz.

Die SPD verliert einen Posten. Sie stellte bislang mit Angelika Schöttler die Stadtentwicklungsstadträtin und mit Oliver Schworck den Jugend- und Gesundheitsstadtrat. Die CDU hat künftig drei Posten. Wer von den beiden SPD-Stadträten sein Amt räumen wird, steht noch nicht fest. Deshalb ist auch unklar, welchen weiteren Posten die CDU dazu bekommt. Sie stellt bisher mit Matthias Steuckardt den Stadtrat für Bürgerdienste, Soziales und Senioren und mit Tobias Dollase den Stadtrat für Schule, Sport, Weiterbildung und Kultur.

Für die SPD war es bei den Gesprächen wichtig, dass auch über den Posten des Bezirksverordnetenvorstehers verhandelt wird und dass dieser weiter aus ihren Reihen kommt. Das Amt hat Stefan Böltes inne. Deshalb gilt die Vereinbarung zwischen Grünen, SPD und Linken bei den Personalfragen nicht nur für das Bezirksamt, sondern auch für die BVV. Sollte es von der CDU einen Abwahlantrag gegen Böltes geben, wollen SPD, Grüne und Linke ihn ablehnen. In vielen Parlamenten oder auch Bezirksverordnetenversammlungen ist es traditionell üblich, dass die stärkste Fraktion den Parlamentspräsidenten oder eben Bezirksverordnetenvorsteher stellt. Die erste Sitzung der BVV ist am Mittwoch, dem 22. März.

Frust bei der CDU

Enttäuscht äußerte sich der Kreisvorsitzende und CDU-Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak. Man habe gute Gespräche sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen gehabt und bei inhaltlichen Differenzen durchaus Brücken gefunden, um diese zu überwinden. Die Vereinbarung zwischen Grünen, SPD und Linken bedeute „ein Weiter so“. „Das repräsentiert nicht, was die Menschen im Bezirk gewählt haben“, sagte Luczak. „Die CDU hat zehn Prozent gewonnen.“ Die Wählerinnen und Wähler hätten eine andere Politik gewollt, gerade auch in der Verkehrspolitik, jetzt führten Grüne, SPD und Linke „es so fort, wie es vorher war“. Besonders irritiert zeigte sich Luczak auch in der Frage des Bezirksverordnetenvorstehers. „Das ist ein Bruch mit parlamentarischen Traditionen.“

Besonders den Grünen wirft er vor, ihre eigenen Prinzipien und Werte, die ihnen sonst so wichtig seien, über Bord geworfen zu haben. Es sei um Macht gegangen. „Damit werden sie ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht“, sagte Luczak. „Ich bin überzeugt, das wird der Politikverdrossenheit weiteren Vorschub leisten, wenn selbst ein so klares Wahlergebnis am Ende keine Auswirkungen hat.“

Reaktion des CDU-Bürgermeisterkandidaten. „Seit der Wahl haben mich unzählige Menschen aus dem Bezirk und insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen des Bezirksamts angesprochen. Sie alle wünschen sich, dass das Wahlergebnis verstanden und auch respektiert wird“, sagte Steuckardt, der zwar die Wahl gewonnen hat, aber dennoch nicht ins Chefzimmer im Rathaus Schöneberg einziehen kann. „Mich bestärken diese Rückmeldungen darin, dass der Einsatz der CDU für einen echten Neustart in Tempelhof-Schöneberg – mit wirklich spürbaren Veränderungen – sehr breit getragen wird. Einen glaubwürdigen Aufbruch in Tempelhof-Schöneberg kann es nur unter Führung der CDU geben.“

