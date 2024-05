Grundsteinlegung für neues DDR-Depot Pittiplatsch zieht nach Marzahn

„Ach du meine Nase!“, würde Pittiplatsch wohl wie immer ausrufen, wenn er hören würde, wie viele Exponate aus der Sammlung des DDR-Museums in Zukunft in Marzahn zu Hause sein werden: rund 350.000 Stück. Darunter befindet sich so ziemlich alles, was zum Alltag in der DDR gehörte, wie Schlager-Süßtafeln, Plaste-Eierbecher und der obligatorische Dederon-Einkaufsbeutel.

Bisher lagern die Gegenstände, die nicht in der Dauerausstellung im Museum in Mitte zu sehen sind, in einem Depot in Spandau. Doch das soll abgerissen werden – und die fast 80 LKW-Ladungen voller nostalgischer Kulturgüter brauchen eine neue Unterkunft.

Mehr Platz als in Spandau

Die finden sie in Zukunft in Marzahn. Ende April legten Geschäftsführer Quirin Graf Adelmann und Gordon von Godin, Direktor des DDR-Museums, zusammen mit Bezirksstadträtin Juliane Witt (Linke) und Bauleiter Henry Kettenburg den Grundstein für das neue Depot am Pyramidenring zwischen Landsberger Allee und Rhinstraße. Hier entstehen in den kommenden Monaten zwei klimatisierte Hallen mit Solardächern, die Ende 2024 oder Anfang 2025 fertiggestellt sein sollen.

Doch Pittiplatsch und Co bleiben nicht hinter dicken Mauern eingesperrt: In einem der Gebäude planen die Museumsmacher Sonderausstellungen, die für alle zugänglich sind und sich um Themen drehen, die im Museum bisher wenig Platz erhalten haben. Außerdem sollen vor Ort Ausbildungsplätze geschaffen werden.

