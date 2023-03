„Habe Angst, meine Wohnung zu verlieren“ Silbernetz richtet Infotelefon für Berliner in finanzieller Not ein

Der Verein Silbernetz, der sich sonst vor allem um ältere Menschen kümmert, erweitert sein Angebot. Berlinerinnen und Berliner in finanzieller Not können sich ab sofort an das Infotelefon „einfach mal fragen“ wenden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotline beantworten Fragen zu finanziellen und gesundheitlichen Notlagen durch die aktuellen Preissteigerungen, wie das Bezirksamt Mitte am Mittwoch mitteilte.

Am Telefon werden die richtigen Ansprechpartner bei Ämtern, Organisationen oder Beratungsstellen vermittelt.

„Es gibt viele Angebote in Berlin. Die passende Unterstützung zu finden, ist für Menschen in Not jedoch oft schwer“, sagte Silbernetz-Initiatorin Elke Schilling.

Am Telefon bekäme ihr Team regelmäßig zu hören, wie ernst die Lage vieler Menschen aktuell sei: „Ich habe Angst, meine Wohnung zu verlieren“, „An wen kann ich mich wenden, damit mir der Strom nicht abgestellt wird?“ oder auch „Das Geld reicht gerade so für das Nötigste, meine Kinder können nicht mehr ins Schwimmbad oder mit auf Klassenfahrt“. Das seien typische Anliegen.

Erreichbar ist das Infotelefon montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr und samstags bis 13 Uhr unter der Nummer +49 30 5445330533.

