„Halten Sie Europa zusammen!“ Schüler aus der Bretagne und Lichterfelde stellen im Bundestag kritische Fragen

Fast hätte der Besuch im Bundestag mit Verspätung beginnen müssen: Ein Schüler hatte die Ansage, dass im Paul-Löbe-Haus, einem der Büro- und Sitzungsgebäude des Deutschen Bundestags, nicht getrunken werden dürfe, zu ernst genommen. Um seine halbvolle Cola-Flasche nicht opfern zu müssen, versteckte er seinen Rucksack samt Getränk hinter einem Poller – allerdings nicht sehr gut. Prompt erschien der hauseigene Sicherheitsdienst und stellte den jungen Mann zur Rede: Kein Alarm, kein Bombenkommando, stattdessen die freundliche Auskunft, dass der Bundestag nichts dagegen habe, wenn die Cola-Flasche mit zum Parlamentsbesuch kommt.

Knapp 60 Schülerinnen und Schüler der Max-von-Laue-Oberschule aus Lichterfelde und des französischen Collèges St. Pierre aus der Bretagne, zwischen 13 und 16 Jahre alt, wurden durch den Sicherheitsbereich geschleust. Dann fragten sie den Steglitz-Zehlendorfer Abgeordneten Thomas Heilmann fast eine Stunde lang Löcher in den Bundestagsalltag.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Ich gehöre zur CDU, der Partei von Angela Merkel, ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt“, begann der Südwest-Politiker die Runde. Und davon machte die deutsch-französische Gruppe, die im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogramms unterwegs ist, regen Gebrauch: „Wo sehen Sie Deutschland in zehn Jahren“, wollte ein Lichterfelder Schüler wissen. „Deutschland wird auch in zehn Jahren noch ein sehr reiches Land sein, aber es könnte weniger reich sein als heute“, lautete die Antwort. Denn „verschiedene Bedrohungen und die Alterung der Gesellschaft“ seien aktuell große Herausforderungen, die erst noch gelöst werden müssten. „Ihre Generation muss mehr alte Leute wie mich bezahlen.“

Von der Zerbrechlichkeit der Gemeinsamkeit

Wie wichtig sei Europa? Sehr wichtig, findet Thomas Heilmann. Die vorangegangene Generation habe zum Beispiel die deutsch-französische Versöhnung erreicht. „Es ist eine sehr große Errungenschaft, dass Sie heute hier sind und gemeinsam den Reichstag besuchen.“ Nach dem Ende des Kalten Krieges sei auch die Aussöhnung mit Russland auf dem Weg gewesen, zum Beispiel mit einem deutsch-russischen Schüleraustausch. Doch: „Durch den unfassbaren Überfall der Russen auf die Ukraine ist alles zerstört worden“, sagt der Abgeordnete. Der Krieg sei „eines der schlimmsten Verbrechen dieses Jahrhunderts“.

60 Schülerinnen und Schüler der Max-von-Laue-Oberschule aus Lichterfelde und des französischen Collèges St. Pierre aus der Bretagne waren beim CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann im Bundestag zu Gast. © Boris Buchholz

Seine Schlussfolgerung: Auch gute Wege und gemeinsame Initiativen können wieder zerstört werden – der gelungene europäische Austausch sei daher immer wieder neu wertzuschätzen und zu pflegen. Dazu gehöre auch ein weiterer Ausbau des Erasmus-Programms.

Gibt es Spannungen zwischen den deutschen und französischen Abgeordneten? „Es gibt Meinungsverschiedenheiten zum Beispiel zur Atomkraft, aber das persönliche Verhältnis ist gut.“ Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz seien keine Feinde, sie hätten nur unterschiedliche Meinungen.

Heiße Themen: Rechtsextremisten, Krieg in Israel

„Haben Sie schon einen Plan, wenn die Rechtsextremisten die Europawahl gewinnen?“ „Die Rechtsextremen werden nicht die Mehrheit in Europa haben, so schlimm ist es nicht“, ist sich Thomas Heilmann sicher. Aber er warnt: „Die deutsche AfD ist viel schlimmer als der Rassemblement National in Frankreich.“ Wer zu nationalistisch und europaunfreundlich sei, „der sägt an den Grundfesten Europas“. Das wäre ein historischer Fehler. Der wirtschaftliche Erfolg der EU basiere auf der Gemeinsamkeit, nicht auf Egoismus.

Beim Thema Hamas und Israel wurde es hitzig: „Die einen sind Verbrecher, die anderen wehren sich falsch.“ © Boris Buchholz

Bei der aktuellen Lage im Nahen Osten schieden sich dann die Geister. Die Hamas verteidige doch nur das palästinensische Volk, argumentierte ein Fragesteller. „Die Hamas ist eine Verbrecherorganisation, die auch noch stolz darauf ist, völlig unbeteiligte Menschen zu vergewaltigen, zu quälen, in Geiselhaft zu nehmen“, hielt der CDU-Politiker dagegen. Auf der anderen Seite sei Israel extrem unter Druck und reagiere „leider nicht so, wie ich reagieren würde“. Doch: „Die einen sind Verbrecher, die anderen wehren sich falsch“, das sei ein Unterschied. Zufrieden stellten diese Antworten den jungen Lichterfelder und seine Freunde nicht. Noch auf dem Weg zum Essen in der Bundestagskantine wurde hitzig diskutiert.

Wenn ich wählen könnte, gäbe es keine Partei, die ich wählen würde. 15-jähriger Schüler

Ob der Besuch im Bundestag – ein Rundgang durch den Reichstag stand noch auf dem Programm – sie animiert habe, am Sonntag wählen zu gehen? Eine 16-Jährige nickt, um dann gleich einzuschränken: „Ich würde wählen gehen, aber ich habe keinen deutschen Pass.“ Obwohl er sich mit verschiedenen Wahlprogrammen beschäftigt habe, schüttelt ein 15-Jähriger den Kopf. „Wenn ich wählen könnte, gäbe es keine Partei, die ich wählen würde.“

Wählen? Mais non!

Am Nachbartisch haben vier Jugendliche aus der Bretagne Platz genommen, sie sind 13 und 14 Jahre alt. Sie hätten gelernt, was die Rolle eines Abgeordneten ist und dass die europäischen Länder nicht egoistisch handeln sollten, fassen sie das Treffen mit Thomas Heilmann zusammen. Zur Partei Marine Le Pens sagte einer von ihnen: „Ich war überrascht, dass die AfD noch rechtsextremer ist.“

Vor dem Wählen sollte mal getestet werden, ob man auch genug weiß. 13-jähriger Schüler

Auf die Frage, ob sie auch gerne wählen würden, schütteln alle vier spontan und entschieden den Kopf. Mit 16 Jahren würden manche ihr Kreuz machen, „ohne zu wissen, wen sie wählen“, ist sich ein 14-Jähriger sicher. Es hänge wohl davon ab, „wie reif das Kind ist“, meint ein 13-Jähriger. „Vor dem Wählen sollte mal getestet werden, ob man auch genug weiß“, findet er. „Das sollte für alle gelten, egal wie alt sie sind“, wirft der 14-Jährige ein.

Die Schülerinnen und Schüler waren von der Runde mit dem Bundestagsabgeordneten angetan; gerne hätten sie mehr kritische Nachfragen gestellt. © Boris Buchholz

„Sie sind herzlich willkommen, wiederzukommen“, hatte Thomas Heilmann seinen jungen Gästen bei der Verabschiedung zugerufen. Über das Interesse der Schülerinnen und Schüler habe er sich gefreut, sagte er nach dem Treffen dem Tagesspiegel. „Die Fragen der Schülerinnen und Schüler waren politisch relevant, inhaltlich fundiert und pointiert vorgetragen“, sagte er. „So macht die Diskussion große Freude!“

Die Fragen würden auch ihm helfen. Sie zeigten, „was die Menschen beschäftigt, was sie verstehen, wo wir als Politiker vielleicht zu wenig erklären“. Zudem werde durch den Austausch Verständnis und dadurch wiederum Vertrauen geschaffen – „Vertrauen ist ein wichtiger Schutzschild für den Erhalt unserer Demokratie“. Seine Bitte an die Schüler und Schülerinnen aus Deutschland und Frankreich lautet: „Halten Sie Europa zusammen!“